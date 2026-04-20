Prorruso Radev gana en Bulgaria con mayoría absoluta, con el recuento al 78 % de los votos

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Varna (Bulgaria), 20 abr (EFE).- El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, una mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 78 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista, la formación de Radev contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos cinco años, en los que hubo ocho elecciones parlamentarias.

En segundo lugar, con el 13,6 % (41 escaños), quedó la formación proeuropea y reformista Continuamos el cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), seguida del conservador GERB del exprimer ministro Boiko Borisov, con el 13,2 % (39 diputados). EFE

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