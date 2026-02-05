Protección civil de Portugal activa alerta roja en la cuenca del Tajo por subida de caudal

Lisboa, 5 feb (EFE).- La Protección Civil de Portugal activó este jueves la alerta roja en la cuenca del Tajo, el nivel más elevado de riesgo, por la subida «abrupta» de los caudales registrada durante la pasada madrugada, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

En un comunicado, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) explicó que este valor aumenta «significativamente» la presión sobre el río e incrementa el peligro de inundaciones, especialmente en las zonas históricamente más vulnerables a lo largo del Tajo.

Asimismo, advirtió de que la situación puede empeorar en las próximas horas.

Ante este panorama, todas las estructuras de la Protección Civil están movilizadas sobre el terreno en coordinación con las fuerzas de seguridad para regular el tráfico, proteger a las personas y garantizar una respuesta integral.

La ANEPC recomendó evitar los desplazamientos por áreas próximas a las riberas del río, no atravesar zonas inundadas, estar al tanto de la información oficial y respetar las indicaciones de las autoridades.

Anteriormente, el oficial de Operaciones de la ANEPC Elísio Pereira explicó a EFE que esperaban un aumento de los niveles de agua, «especialmente del Tajo, porque hay descargas en los ríos en España y eso va a aumentar bastante los caudales en Portugal».

En una rueda de prensa, el comandante nacional de la ANEPC, Mário Silvestre, no descartó este jueves que, tras las descargas de agua de España, el caudal del Tajo pueda ascender hasta 9.000 m3 por segundo, el valor más alto en casi 30 años.

«Desde 1997 no tenemos un fenómeno potencialmente con esta dimensión», recalcó Silvestre.

Desde que llegó la borrasca Leonardo a Portugal, que se ha hecho sentir desde el martes, la ANEPC ha registrado casi 5.800 incidencias, que han movilizado a más de 20.000 efectivos y 8.000 medios terrestres.

El miércoles un hombre de 60 años falleció después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

Con este fallecido, ascienden a seis los muertos en los últimos días por los temporales en el país: cinco personas perdieron la vida la semana pasada durante el paso de la depresión Kristin y la víctima mortal del temporal Leonardo. EFE

ssa/acm