Protesta judicial en Rumanía contra planes para retrasar jubilación y recortar pensiones

2 minutos

Bucarest, 26 ago (EFE).- Jueces y fiscales rumanos han suspendido de forma indefinida la mayoría de sus actividades, limitándose solo a casos urgentes, en protesta contra un proyecto de ley que prevé recortar pensiones y limitar las jubilaciones anticipadas.

A partir del 27 de agosto, los magistrados solo juzgarán casos urgentes o graves, como en los que se deciden medidas preventivas, los relacionados con imputados que tengan medidas cautelares y la confirmación de órdenes de protección.

«Durante las asambleas generales de jueces a nivel de los tribunales de apelación, los 16 tribunales de apelación solicitaron que se retire urgentemente el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones del servicio de magistrados», indica un comunicado del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) de Rumanía.

El comunicado también insta al cese de una «campaña agresiva contra la autoridad judicial que afecta gravemente el Estado de derecho, los derechos y libertades de los ciudadanos que solo pueden garantizarse eficazmente mediante un poder judicial independiente».

En Rumanía, los jueces y fiscales tienen prohibido legalmente declararse en huelga.

El proyecto de ley, que forma parte de una serie de reformas iniciadas por el nuevo gobierno rumano, establece que la edad de jubilación de los magistrados será la habitual en el sistema público de pensiones, es decir, 65 años.

El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, aseguró para justificar la reforma que un tercio de los magistrados se jubilan actualmente entre los 47 y los 49 años, y que la pensión media de este gremio es de 5.000 euros, mientras que la jubilación media es de 560 euros.

Con el nuevo proyecto de ley, los magistrados podrán jubilarse anticipadamente, según el proyecto de ley, pero solo después de cumplir 35 años de antigüedad.

Si se jubilan por antigüedad, pero no cumplen la edad legal, estarán sujetos a una penalización anual del 2 % de la pensión hasta alcanzar la edad habitual de jubilación en el sistema público.

También hay cambios en cuanto al monto de la pensión: no será superior al 70 % de los ingresos netos del último mes antes de la jubilación. EFE

