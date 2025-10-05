Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a palestinos y contra los lazos con Israel

Rabat, 5 oct (EFE).- Miles de marroquíes, en su mayoría simpatizantes de corrientes islamistas, se manifestaron este domingo en Rabat con motivo del segundo aniversario del estallido de la guerra en la Franja de Gaza, para expresar su apoyo a las facciones palestinas y exigir al Gobierno la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

La protesta fue convocada por el Grupo de Acción Nacional por Palestina, que agrupa a organizaciones islamistas, nacionalistas y de izquierda, bajo el lema «Resistencia hasta la liberación de Palestina y la caída de la normalización con el régimen sionista».

La multitud recorrió la avenida Mohamed V, pasando por la Plaza de Correos y las sedes del Parlamento, y antes de concluir el acto quemaron la bandera israelí entre gritos y consignas enfervorizadas.

Los manifestantes corearon lemas como: «Saludo desde el corazón a los hombres de los túneles» (en referencia a los combatientes de Hamás), «No hay solución, no hay solución salvo la retirada del ocupante» y «El pueblo quiere derrocar la normalización» (de las relaciones con Israel).

Ahmed Walidi, de 49 años, uno de los participantes, declaró a EFE: «Venimos a solidarizarnos con nuestros hermanos en Gaza (…), y a decir no al sionismo que ha sobrepasado todos los límites en la masacre y desplazamiento de nuestros hermanos en Gaza».

«Estamos aquí para decir no a la normalización entre Marruecos e Israel, que representa una forma de complicidad en el crimen de genocidio», añadió.

Los participantes portaron banderas palestinas y marroquíes, así como carteles con imágenes de los líderes de Hamás que Israel ha asesinado en los últimos dos años, además de enseñas de esta organización palestina y su brazo armado.

En un comunicado final leído al cierre de la movilización, los organizadores de la manifestación pidieron al pueblo marroquí continuar las protestas hasta «liberar Palestina» y poner fin a las relaciones marroquí-israelíes.

Israel y Marruecos restablecieron lazos diplomáticos en diciembre de 2020, en un acuerdo a tres bandas por el que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a cambio la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. EFE

