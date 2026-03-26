Psicólogas de los hijos de Juana Rivas aseguran que ambos querían volver a España con ella

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Cagliari (Italia), 26 mar (EFE).- Dos psicólogas que asistieron a los hijos de Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, acusado en Italia de maltratarlos, han declarado este jueves que ambos vástagos deseaban regresar «con normalidad» a España en 2022 con su madre, antes de que el mayor volviera con ella por voluntad propia.

El juicio a Arcuri, acusado de maltrato psicológico y físico a sus hijos e independiente de la causa de España contra Rivas, ha proseguido este jueves en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, este de Italia) con la declaración de dos psicólogas y una trabajadora de un hospital a petición de la Fiscalía.

«Ayúdenme, ayúdenme»

Una de las profesionales, que asistió durante 2022 al hijo mayor, Gabriel, afirmó que constató un cambio de actitud en él en mayo de ese mismo año, dos meses antes de que regresara por voluntad propia a Granada (España) con su madre.

«En esas declaraciones de mayo empezó a decir otras cosas; tanto es así que hasta ese momento nosotros no habíamos tenido ningún indicio para hacer ningún aviso. En cambio, esas declaraciones de mayo son diferentes porque en un momento dado Gabriel empezó a decir: ‘Ayúdenme, ayúdenme’, refiriendo cosas nunca dichas antes», explicó.

Entre ellas, empezó a declarar episodios «de agresividad de su padre» hacia él, que «le había arrancado la camiseta» o que «había agarrado al hermano de un brazo».

Asimismo, Gabriel decía estar «tranquilo y con ganas de volver a España», pero que tenía una preocupación «constante» por su hermano pequeño.

La psicóloga afirmó que ambos hijos, menores entonces (hoy el mayor tiene 19 años), experimentaban «un nivel muy elevado de conflictividad» por la situación entre sus padres.

«Incluso a veces, quizá de manera involuntaria, han sido un poco tironeados hacia un lado y hacia el otro», manifestó.

Mientras, la psicóloga que trabajó con el hijo menor, Daniel, de 12 años actualmente, leyó un informe en el que este le confesaba ese mismo mayo que esperaba «que hicieran algo lo más rápido posible para intentar ir a España con normalidad», siguiendo a su hermano.

El menor también le refirió haber sufrido pesadillas nocturnas y demostraba una actitud «poco descifrable».

«¿Mantenía un comportamiento frío?», le preguntó la fiscal, a lo que respondió que sí, sobre todo cuando trataba asuntos familiares. «Cuando hablaba de fútbol o del colegio, estaba más sereno, lógicamente», agregó la psicóloga.

La defensa de Arcuri criticó a la salida de la audiencia el hecho de que estas palabras que los menores dijeron a las psicólogas se produjeran días después de un viaje de Rivas a la isla para visitar a sus hijos.

«Me intimidó»

En la audiencia, que se retrasó dos horas por la tardanza de una testigo, también declaró una trabajadora de un hospital sardo que vivió un incidente con Arcuri, quien presuntamente la «intimidó».

«Me dijo que me denunciaría porque yo estaba usando el teléfono móvil para leer el Green Pass (certificado digital del coronavirus). (…) Me amenazaba con denunciarme, diciendo que yo estaba cometiendo una acción ilícita porque en el teléfono había datos sensibles suyos», relató.

Durante la vista también se fijaron las próximas audiencias, que seguirán con otros testigos el 18 de junio y el 2 de julio.

En la sesión previa, del pasado 12 de marzo, declararon asistentes sociales italianos que atendieron a los hijos y que aunque no constataron lesiones físicas visibles en los menores, sí relataban agresiones y episodios de pánico al referirse a su padre.

Mientras que en la anterior, el hijo mayor, Gabriel, relató supuestos malos tratos de Arcuri, de quien dijo haber padecido un «infierno», entre golpes, insultos y escupitajos, en el que llegó a temer por su vida.

El italiano enfrenta este proceso en una causa independiente a la que tiene lugar en España, en la que se investiga a Rivas por un presunto delito de sustracción internacional de menores, y que se suma a un largo pleito que dura ya casi una década. EFE

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