Puebla vivirá la fiebre mundialista con amistosos España-Perú y México-Ghana

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Puebla (México), 9 abr (EFE).- El central estado mexicano de Puebla vuelve a colocarse en mapa global del fútbol al ser anunciada este jueves su capital homónima como sede del partido internacional amistoso entre las selecciones de Perú y España, programado para el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, y que servirá como preparación días antes del arranque de la Copa Mundial 2026.

El encuentro se celebrará apenas tres días antes del partido inaugural del Mundial, que tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Durante la presentación oficial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la presentación del evento, destacando que Puebla será sede de dos partidos de alto nivel, incluyendo el también amistoso entre México contra Ghana, el 22 de mayo.

En el acto, Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, destacó el significado de este partido como el primer compromiso de la selección española fuera de su territorio antes del Mundial.

“El compromiso de España con Puebla es firme. Este partido no solo será un espectáculo deportivo, sino una celebración del fútbol en una ciudad que merece estar en el escenario mundial”, expresó el dirigente.

Por su parte, Jean Ferrari, representante de la Federación Peruana de Fútbol, enfatizó el valor simbólico del encuentro, al reunir a dos naciones con profundos lazos históricos y culturales con México.

“México y Perú son pueblos hermanos. Para nosotros es un orgullo formar parte de esta fiesta futbolística en una ciudad como Puebla, que nos ha recibido con los brazos abiertos”, afirmó Ferrari, quien mencionó el papel del deporte como herramienta de transformación social.

Estos partidos no solo marcará un momento clave rumbo al Mundial 2026, que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, sino que también busca proyectar a Puebla como un destino capaz de albergar eventos de alto nivel y fortaleciendo su imagen ante la comunidad global.

Además de la capital mexicana, las ciudades de Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) también acogerán partidos del gran torneo del fútbol mundial. EFE

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