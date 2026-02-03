Puerto Rico confirma a cuatro lanzadores más para el Clásico Mundial de Béisbol

San Juan, 3 feb (EFE).- La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó que los lanzadores Fernando Cruz, Jovani Morán, Yacksel Ríos y Luis Quiñones jugarán en el venidero Clásico Mundial de Béisbol 2026, varios días después de que a algunos de éstos se les denegara su participación.

Cruz, Morán y Ríos formarán parte de la selección puertorriqueña por segunda edición consecutiva del Clásico, mientras que Morán y Quiñones lucirán el uniforme patrio luego de culminar el proceso de reconsideración ante Major League Baseball (MLB), informó la FBPR en un comunicado.

Cruz, serpentinero de los Yankees de Nueva York, fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y en los Juegos Panamericanos 2019.

«Agradecido con Dios por la oportunidad, nuevamente, de ser parte y representar a mi país en el escenario del Clásico Mundial. Tiene un significado aún más grande para mí y mi familia, ya que jugaremos frente a nuestra gente», sostuvo Cruz.

Puerto Rico jugará la primera ronda en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, ante Cuba, Colombia, Panamá y Canadá del 6 al 11 de marzo próximos.

«Esperen lo mejor de todo aquel que se ponga esa bandera en el pecho, ya que todos seremos responsables de dar lo mejor por nuestro país», afirmó.

Mientras, Morán, Ríos y Quiñones habían recibido una notificación negativa el pasado viernes.

Sin embargo, tras las gestiones realizadas por la FBPR y la evaluación correspondiente, se recibió la confirmación oficial para su participación con Puerto Rico en el World Baseball Classic.

Ríos es un relevista derecho con experiencia en las Grandes Ligas y ligas invernales, reconocido por su recta de poder y su capacidad para trabajar entradas de alta presión desde el bullpen.

Morán, lanzador zurdo, se ha destacado por su consistencia como relevista en el béisbol organizado, aportando variedad al cuerpo monticular con su dominio ante bateadores zurdos y derechos.

Por su parte, Quiñones es un brazo joven con proyección, que ha mostrado desarrollo sostenido en el sistema de ligas menores, destacándose por su control y versatilidad desde el relevo. EFE

