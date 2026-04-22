Puerto Rico reúne escritores internacionales en evento que elogia «el poder de la palabra»

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San Juan, 22 abr (EFE).- Destacados escritores internacionales como el director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero; las puertorriqueñas Mayra Santos Febres y Ana María Fuster, o el colombiano William Ospina, se reunirán del 23 al 25 de abril en Puerto Rico en un congreso que elogia «el poder de la palabra» en tiempos convulsos de «miedo y odio».

«Este tipo de eventos son motores de agitación culutural. Es decir, son herramientas a través de las cuales la sociedad debate, reflexiona colectivamente sobre su identidad, su cultura y su tiempo», explicó en una rueda de prensa el autor y periodista español José Manuel Fajardo, en el Hotel Condado Plaza de San Juan.

Bajo el lema ‘El poder de las palabras’, en la tercera edición del Congreso Internacional de Escritores en Bellas Artes de Caguas, un municipio ubicado en el noreste del archipiélago, académicos y gestores culturales de distintos países de habla hispana reflexionarán sobre la fuerza de la palabra como fuente de conocimiento y comunicación.

Para Fajardo, «no hay nada más diverso que la palabra. La palabra nos construye» y por ello, en el contexto actual de conflictos bélicos internacionales decidieron que «si el miedo y el odio son protagonistas de nuestro tiempo para nuestra desgracia, pues hay que hablar de ellos» y serán temas que se traten en el evento para saber cómo enfrentarlos.

Bad Bunny como defensor del idioma

El congreso que tendrá por primera vez la participación de un intérprete de señas para sordos, también tiene el objetivo de que la literatura puertorriqueña tenga una «proyección internacional» y sea «como una plataforma para dar ‘feedback’ a tantísimos editores de todo el mundo».

«Es fundamental pensar que hay palabras que siembran miedo y odio y hay palabras que siembran tolerancia y paz y las palabras no son inocentes», apuntó el escritor.

Por otro lado, la convención resaltará la figura del artista puertorriqueño Bad Bunny con el debate, titulado ‘Bad Bunny y la palabra boricua: Música, letra y libertad’, expondrá las perspectivas de Maia Sherwood, Elidio Latorre Lagares y Ari Maniel Cruz Sánchez.

«Bad Bunny se ha convertido de verdad, en un referente de la defensa de la identidad puertorriqueña y de la lengua española como lo ha sido tantas veces cantantes y músicos de otros años», indicó Fajardo.

La aportación del conocido como ‘Conejo malo’, al español fue reconocida en febrero por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

Encuentro de reconocidos escritores

Además, la ocasión servirá para la entrega de la llave de la Caja de las Letras, del Instituto de Cervantes, al autor de obras, como ‘La pasión según Antígona Pérez’ (1968), ‘La guaracha del Macho Camacho’ (1976) y ‘La guagua aérea’ (1983).

La Caja de las Letras custodia legados históricos de figuras de la cultura unidas por la lengua española, entre ellos, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Charly García.

El Congreso contará con las participaciones de una diversidad de invitados, entre escritores, académicos y gestores culturales.

Por Puerto Rico, estarán Ana Teresa Toro, Pabsi Livmar, Melanie Pérez, Wilda Rodríguez, Mairym Cruz Bernal, Mayra Santos Febres, Ana María Fuster, Mara Pastor, Magali García Ramis, José Rabelo, Arlene Carballo, entre otros.

A nivel internacional el evento contará con la presencia de la cubana Mayra Montero, los colombianos William Ospina y Juan Gabriel Vásquez, el venezolano Juan Carlos Méndez, el dominicano Rey Andújar y la argentina Claudia Piñeiro.

Los autores españoles que asistirán serán José Manuel Fajardo, Javier Cercas, Ignacio Ferrando, Raquel Caleya, María José Gálvez y Santiago Herrero.

Por último, la Escuela de Escritores, de España, se unió a esta celebración de la palabra como fuerza del idioma con la otorgación de 10 becas para un curso de tres meses de Escritura Creativa y en Caguas se celebrará este fin de semana una Feria del Libro. EFE

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