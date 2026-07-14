Puig ficha a Olivier Rousteing como nuevo director creativo de Rabanne

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París 14 jul (EFE).- La firma de moda Rabanne, propiedad del grupo español Puig, anunció este martes el nombramiento de Olivier Rousteing como nuevo director creativo de la casa, en sustitución de Julien Dossena.

Rousteing, de 40 años y exdirector creativo de Balmain durante 14 años, presentará su primera colección para Rabanne en la Semana de la Moda de París de marzo de 2027, con la propuesta para la temporada otoño/invierno.

En un comunicado, el diseñador francés afirmó que incorporarse a Rabanne es «un gran honor» y destacó el legado innovador de la firma, así como la labor de su predecesor, cuya visión, dijo, ha sabido conectar la herencia de la marca con la moda contemporánea.

Por su parte, la presidenta de las marcas de prestigio y moda de Puig, Ana Trias, aseguró que la creatividad «audaz» de Rousteing abre una nueva etapa para la casa.

Rabanne es una de las principales marcas de Puig y fue la primera del grupo en superar los 1.000 millones de euros en ventas anuales, impulsada principalmente por su negocio de perfumería. EFE

cat/mgr