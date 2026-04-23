Putin defiende las restricciones al internet móvil en Rusia por motivos de seguridad

3 minutos

Moscú, 23 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió este jueves las restricciones del internet móvil en las grandes ciudades por motivos de seguridad, pese a que esas medidas son criticadas por la mayoría de sus habitantes.

«Por supuesto, si eso (los cortes) está relacionado con el trabajo operativo para prevenir atentados terroristas, y sabemos que, lamentablemente, a veces se nos escapan algunos, garantizar la seguridad de la gente siempre será una prioridad», dijo durante una reunión gubernamental transmitida en directo por la televisión.

En una de sus escasas declaraciones sobre este asunto, Putin admitió «algunos problemas» en el funcionamiento de internet en ciudades como Moscú o San Petersburgo y llamó a desarrollar un «mecanismo que garantice el funcionamiento ininterrumpido de los servicios vitales».

Putin se refería en particular a los sistemas de pago, el registro de citas médicas y el acceso a Gouslugui, sistema digital de servicios públicos.

Subrayó que «si se informa con antelación al público, eso puede perjudicar el trabajo operativo» de la policía, ya que -adujo- «los criminales también lo oyen y lo ven todo».

«Si ellos reciben alguna clase de información, modifican su comportamiento y sus planes criminales», insistió.

Con todo, consideró que «se debe informar a la gente sobre lo que ocurre una vez se haya completado el trabajo» y, al respecto, llamó a las fuerzas de seguridad a mostrar «imaginación» a la hora de encontrar un justo medio con las autoridades civiles.

Aunque el Kremlin y las autoridades insisten que el motivo de los cortes de internet es la seguridad, la mayoría de los rusos no se han creído las escasas explicaciones oficiales, que en algunas regiones están en vigor desde hace un año.

De hecho, los analistas consideran que las fuerzas de seguridad han cometido un grave error, lo que ha provocado el mayor desplome de los índices de popularidad del presidente desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Según la prensa independiente y oficial, desde la Administración presidencial a los diputados, empresarios, blogueros y militares, todos están descontentos con la ralentización de internet, que ha costado grandes pérdidas a la economía nacional.

Todos los partidos políticos han criticado estas medidas, que incluyen el bloqueo de redes sociales como Telegram, con la excepción de Rusia Unida -el partido del Kremlin-, que tiene ahora, según los sondeos, una intención de voto por debajo del 30 % a menos de cinco meses para las elecciones parlamentarias.

A las críticas se han sumado en las últimas semanas algunas figuras leales al Kremlin como Victoria Bonya, una famosa bloguera residente en Mónaco, cuyas denuncias de los problemas que aquejan a Rusia -internet, la crisis económica, los vertidos en el mar Negro, las inundaciones en el Cáucaso y el sacrificio de ganado en Siberia- han sido vistos por decenas de millones de personas.EFE

mos/crf

(foto) (vídeo)