The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin dice que «la prohibición de oponentes políticos no funciona»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves de que la «prohibición de oponentes políticos no funciona», después de haber restringido a su propia oposición.

«Algunos países intentan prohibir a sus oponentes políticos, quienes ya comenzaron a ganar mayor legitimidad y confianza por parte del electorado. Lo conocemos, hemos pasado por eso, pero esto no funciona. Las prohibiciones no funcionan», declaró Putin en su discurso de comparecencia en el foro Valdái.

El presidente ruso, que lleva al frente de Rusia desde el año 2000, tras haber hecho varias piruetas legislativas para poder permanecer en el poder, acusó a los países occidentales de crear falsas amenazas, de «perseguir quimeras», en lugar de ocuparse del bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos.

La semana pasada Moscú declaró como extremista y terrorista al nuevo director del Fondo Anticorrupción (FBK), organización del fallecido opositor ruso, Alexéi Navalni.

El mismo mes, después de lograr que laboratorios independientes analizaran material biológico del fallecido, la esposa de Navalni, Yulia Naválnaya, denunció públicamente que su marido fue asesinado por orden del Kremlin.

Rusia ha etiquetado indiscriminadamente como ‘agente extranjero’ a más de un millar de ciudadanos rusos, quienes ven mermados cada vez más sus derechos y libertades en el país limitando sobre todo su actividad pública.

El presidente ruso centró su charla en el revanchismo contra la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, los que acusa de tratar de dominar el mundo, además de amenazar y tratar de derrotar a Rusia. EFE

mos/fpa

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR