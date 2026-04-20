Putin homenajea 40 años después a los que liquidaron secuelas del accidente de Chernóbil

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Moscú, 20 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rindió este lunes memoria a aquellos que liquidaron las consecuencias del accidente nuclear más grave de la historia, ocurrido en la central ucraniana de Chernóbil el 26 de abril de 1986.

«Siempre recordaremos el valor sin igual de los empleados de la planta, bomberos, soldados, obreros, incendiarios y sanitarios que, pese al riesgo y peligro mortales, liquidaron las consecuencias del accidente, evacuaron a la gente y realizaron trabajos de reconstrucción», señala el telegrama presidencial.

En vísperas de los 40 años de la catástrofe, el líder ruso admitió que el 26 de abril es «una fecha especial en la historia del país».

«Inclinamos la cabeza ante el hito de los héroes que hace 40 años (…) se enfrentaron al fuego. No vacilaron ni retrocedieron, cumplieron con su deber profesional, cívico y humano hasta el final, muchos a costa de sus propias vidas», señaló.

Subrayó que Rusia ha tomado en los últimos años medidas para garantizar la protección social y rehabilitación de aquellos conocidos en la antigua Unión Soviética como ‘likvidator’ de Chernóbil, muchos de los cuales se quejaron durante años en Rusia y Ucrania de falta de atención.

La tragedia tuvo lugar cuando se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central situada a 120 kilómetros de Kiev, tras lo que la emisión de radiación masiva solo pudo ser frenada a mediados del mes siguiente.

Cientos de miles de personas participaron en las labores de liquidación del incendio y otras secuelas, de las que un número indeterminado murieron a consecuencia de la radiación.

De acuerdo con evaluaciones oficiales, la explosión ocurrida en Chernóbil esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.

La radiación continúa afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, donde se halla el 70 % de los casi 200.000 kilómetros cuadrados de terrenos contaminados.

El reactor averiado fue cubierto en 2016 por un sarcófago con forma de arco, 110 metros de altura, 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso, considerada la mayor estructura móvil jamás construida, con una fiabilidad de un siglo y que sustituyó al de hormigón armado erigido tras la tragedia.

El ejército ruso llegó a hacerse brevemente con el control de la central de Chernóbil, situada a pocos kilómetros de la frontera bielorrusa, al invadir territorio ucraniano en febrero de 2022, lo que fue duramente condenado por la comunidad internacional. EFE

mos/fpa