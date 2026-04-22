Putin pone el nombre del fundador del KGB a la academia del Servicio Federal de Seguridad

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Moscú, 22 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, concedió hoy el nombre de Félix Dzerzhinski, el controvertido fundador de la policía secreta soviética (Cheka), a la academia del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

En el decreto presidencial que entró en vigor este miércoles, Putin menciona «la destacada contribución de Dzerzhinski a la hora de garantizar la seguridad del Estado».

Al igual que ocurre con la figura de Stalin, las autoridades intentan desde hace años blanquear la figura del precursor del temido KGB soviético.

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia también instaló frente a su cuartel general en Moscú una estatua de Dzerzhinski, cuyo monumento en el centro de la capital rusa fue desmontado en agosto de 1991, pocos meses antes de la caída de la URSS

«Dzerzhinski ha vuelto», tituló entonces la agencia oficial RIA Nóvosti sobre la ceremonia presidida por el director del SEE, Serguéi Narishkin, en el día que nació «el chekista número uno».

Enterrado junto a Stalin en la necrópolis situada tras el mausoleo de Lenin, Dzerzhinski (1877-1926) cuenta también con un mosaico en el barrio que llevaba su nombre en el noreste de la capital y un busto en el recinto del Ministerio del Interior.

Mientras, las autoridades declararon recientemente extremista a la organización de derechos humanos Memorial, que se dedicó durante más de 30 años a la rehabilitación de los represaliados en la Unión Soviética.

Además, el fin de semana desmontaron un complejo memorial dedicado a las víctimas de la represión estalinista en la ciudad siberiana de Tomsk, lo que desató la indignación de activistas y opositores. EFE

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