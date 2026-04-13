Putin propone cooperación energética y espacial a su homólogo de Indonesia Subianto

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Moscú, 13 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este lunes en el Kremlin a su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, al que propuso profundizar la cooperación entre ambos países en los sectores de la energía, la agricultura, la industria farmacéutica y la conquista del espacio.

«Se trata de la energía, el espacio, la agricultura, la cooperación industrial y la farmacéutica», enumeró el mandatario ruso las direcciones de cooperación más prometedoras entre ambos países.

Putin aprovechó la ocasión para celebrar que el intercambio comercial entre ambos países experimentase un incremento del 12,5 % interanual en 2025, pero lamentó que a principios de 2026 el comercio entre Rusia e Indonesia se viese afectado.

«A principios de este año, lamentablemente, hubo determinados cambios, pero nuestra comisión intergubernamental trabaja intensamente y confío en que vuestra visita ayudará a encontrar la solución necesaria para que la solución se mantenga estable y haya un crecimiento para fines de año», sostuvo.

Por su parte, el mandatario indonesio agradeció a Putin por recibirlo y por el apoyo de Rusia al ingreso de su país al grupo BRICS en enero del año pasado.

«En estos momentos para nosotros es extremadamente importante celebrar consultas conjuntas, debatir el futuro desarrollo de las situaciones y las principales direcciones de cooperación, sobre todo la cooperación económica y energética», dijo.

También felicitó a su homólogo ruso por la Pascua ortodoxa y el 65 aniversario del primer vuelo espacial tripulado, con el cosmonauta soviético Yuri Gagarin a bordo.

«En Indonesia a muchos niños les daban el nombre de Gagarin o Yuri», afirmó.

Subianto llegó este lunes a Moscú con el objetivo de abordar con el mandatario ruso el suministro de petróleo, considerado un asunto estratégico para el país asiático en medio del alza de los precios internacionales de la energía, según informaron fuentes oficiales indonesias.

Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, mantiene un sistema de fuertes subsidios a los combustibles para contener el impacto social de los precios de la energía, pese a ser productor de petróleo.

Sin embargo, su producción nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda interna, lo que convierte al país en importador neto de crudo y derivados. EFE

mos/psh

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