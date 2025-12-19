Putin se emociona al hablar de los soldados que combaten en Ucrania

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se emocionó este viernes al hablar de los soldados rusos de diferente origen que combaten en Ucrania durante su conferencia de prensa anual combinada con la sesión de «Línea directa», en la que responde preguntas de periodistas y ciudadanos rusos.

Llegado un momento, interrumpió brevemente su respuesta y se vio cómo al jefe del Kremlin se le hizo un nudo en la garganta y le temblaba el labio inferior.

«El soldado cogió el teléfono y dijo: ‘Hola, hermano’. Eso vale mucho en esa situación. Así se manifiesta la unidad de los pueblos de la Federación Rusa», dijo sobre la conversación entre un comandante ruso y otro caucásico.

A su vez, admitió que «la búsqueda de los soldados desaparecidos (…) es un tema muy grave» y añadió que el Ministerio de Defensa está tomando medidas que han mejorado la situación.

«¿Qué hemos hecho? Se ha creado un centro de coordinación (…) y se han creado pequeños grupos sobre el terreno y un registro para la búsqueda de tales personas», afirmó.

Destacó que desde principios de año se ha reducido un 50 % el número de desaparecidos en combate.

Rusia no publica datos sobre las bajas en Ucrania desde septiembre de 2022 (5.937 muertes), cuando fuentes independientes hablan actualmente de más de 200.000 muertos y por encima del millón de bajas.

En comparación, el ejército soviético perdió unos 15.000 soldados en los diez años que combatió en Afganistán (1979-1989).

Además, los servicios demográficos rusos han dejado de publicar parcialmente información oficial, lo que impide a los medios independientes calcular dichas bajas.

Según fuentes independientes, Rusia pierde más de 30.000 soldados al mes, por lo que no es capaz de movilizar suficientes hombres para reponer las brigadas que combaten en el país vecino.

Si no cesan las hostilidades, el ejército ruso habrá combatido el próximo 11 de enero tantos días -1.418- como el soviético durante la Gran Guerra Patria (1941-45).EFE

