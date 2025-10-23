Putin tacha de «acto inamistoso» las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

Moscú, 23 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de «acto inamistoso» las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.EFE

