Putin tacha de «acto inamistoso» las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

2 minutos

Moscú, 23 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de acto «inamistoso» las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

«Por supuesto, es (un acto) inamistoso contra Rusia. Eso es evidente. Y esto no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que justo ahora comenzaban a restablecerse», dijo en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin.

Putin aseguró que las sanciones tienen un aspecto político, cuyo objetivo es «el intento de ejercer presión» sobre el Kremlin.

«Ningún país ni pueblo que se respete a sí mismo nunca toma decisiones bajo presión. Sin duda, Rusia tiene ese privilegio», y subrayó que «el diálogo siempre es mejor que algún tipo de confrontación o discusión, más aún que una guerra».

«Por eso, nosotros siempre apoyamos la continuación del diálogo», apuntó.

En el aspecto económico, afirmó que «tendrán consecuencias concretas, pero, de todas formas, no tendrán un impacto notable, especialmente en nuestro bienestar económico».

Putin indicó que en su última conversación telefónica advirtió a Trump que «si se reduce bruscamente el volumen de nuestros hidrocarburos en el mercado mundial, aumentarán los precios».

«¿A qué conducirá? Conducirá a un brusco incremento de los precios del petróleo y los productos petrolíferos, incluido en las gasolineras. Y Estados Unidos no será una excepción», señaló.

Subrayó que Rusia ha contribuido en gran medida al equilibrio energético mundial, lo que va en beneficio tanto del productor como del consumidor.

«Romper ese equilibrio, es un asunto muy ingrato, inclusive para aquellos que lo desean», señaló, aunque expresó su confianza en que las sanciones no provoquen «grandes cambios en el mercado mundial».

El jefe del Kremlin también advirtió a Washington que, aunque sea el líder en extracción con 13,5 millones de barriles diarios, por delante de Arabia Saudí y Rusia, Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día.

«Mientras, Rusia y Arabia Saudí venden más» que consumen, resaltó, y añadió que reemplazar al crudo ruso requerirá tanto «tiempo» como «grandes inversiones».

A su vez, recordó que en el primer mandato de Trump (2016-2020), «aprobó el mayor número de sanciones contra Rusia». EFE

mos/lar

(foto)(vídeo)