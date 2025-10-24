Putin y Aliyev se comprometen a cooperar tras más de medio año de conflicto diplomático

1 minuto

Moscú, 24 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, reafirmaron este viernes en conversación telefónica su compromiso de seguir desarrollando sus lazos económicos tras más de medio año de agrio conflicto diplomático.

«Se abordaron diversos temas urgentes de la agenda bilateral. Reafirmaron su compromiso de seguir desarrollando los lazos comerciales y económicos, así como de implementar proyectos conjuntos en energía, transporte y logística», señala el comunicado del Kremlin.

Durante su conversación, también abordaron varios aspectos de la agenda regional e internacional, y «se acordó continuar los contactos a diversos niveles», explicaron.

La última vez que Putin se reunió con Aliyev fue el 9 de octubre en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en Dusambé (Tayikistán), donde abordaron cuestiones bilaterales por primera vez tras una cadena de conflictos diplomáticos.

Ese mismo día, Putin prometió pagar a Bakú compensaciones por el siniestro del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles antiaéreos cuando sobrevolaba territorio ruso.

Hace algunos meses, Rusia detuvo en el país a varios ciudadanos azerbaiyanos, de los cuales algunos murieron en custodia policial y por lo que Bakú respondió con la detención a varios ciudadanos rusos que se encontraban en Azerbaiyán, incluidos empleados del medio propagandista ruso Sputnik.EFE

