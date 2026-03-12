‘Quince’, la cinta mexicana a la que le niegan el visado a su equipo para viajar a EE.UU.

David Álvarez

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia México, así como la cancelación y negación de visas, está afectando no solo a la industria musical, sino también al cine independiente mexicano; así lo contó la actriz Greta Martí, a quien le fue negada la visa estadounidense para presentar la película ‘Quince’ en el festival South by Southwest 2026, en Austin (Texas).

“Hemos intentado ir por todos los medios, empezamos haciendo los papeles que nos pidieron hace ya varias semanas, pero no hemos encontrado una nueva respuesta”, explica en entrevista con EFE la intérprete de 23 años.

Martí y Aminta Ireta, a quien también le negaron la visa, forman parte del elenco de la cinta dirigida por los hermanos Yossy Zagha y Jack Zagha, que fue seleccionada para la sección oficial del festival estadounidense, uno de los escaparates más relevantes del cine independiente.

El equipo de la producción entregó documentación solicitada por las autoridades migratorias, incluida la invitación oficial del festival —donde solo participarán dos películas mexicanas— y cartas de respaldo de la productora.

Sin embargo, el visado fue rechazado bajo el argumento de que no existe certeza de que las intérpretes regresen a México tras el viaje.

Recientemente, artistas como la banda de música Grupo Firme o los cantantes Natanael Cano y Peso Pluma han tenido problemas con sus trámites para poder realizar giras por EE.UU., pero en estos casos la problemática era, según el gobierno estadounidense, una amenaza a la seguridad nacional o apología del crimen organizado.

Pese a las negativas, el codirector de la cinta, Yossy Zagha, se siente esperanzado en poder todavía encontrar una solución con apoyo institucional.

“El Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía) ha solicitado a Relaciones Exteriores que intente mediar en el caso, les estoy muy agradecido por su labor, espero que se pueda solucionar pronto”, desarrolla.

Esta situación ya le sucedió a otras grandes producciones como ‘Roma’ (2017) dirigida por Alfonso Cuarón, a cuyo actor Jorge Antonio Guerrero se le denegó inicialmente su visado para acudir a la gala de los Óscar 2019 aunque, tras cuatro intentos y mediaciones diplomáticas, asistió a la ceremonia.

Para Zagha, aunque el contexto político entre ambos países influye en estas decisiones, el principal perjudicado suele ser la cultura.

“Entiendo que en este momento Estados Unidos está en guerra y que su dirigente tiene otras prioridades, pero para ellos la cultura es siempre lo último. (Martí e Ireta) merecen estar en el festival y que vean su talento y trabajo en esta película”, argumenta.

En ‘Quince’, Ligia (Martí) y Mayte (Macarena Oz) están a punto de celebrar su fiesta de “quinceañeras”, pero tras una mala experiencia sexual de la primera, está descubrirá que no solo espera a un bebé, sino que su hijo es más una criatura aterradora que un bebé humano en una nueva fusión más del cine sobre las familias mexicanas con el género de terror.

El género en México está experimentado un gran crecimiento en los últimos años tras el estreno de cintas como ‘No me sigas’ (2025), la primera película en español producida por el sello ‘Blumhouse’, o producciones como ‘Párvulos’ (2025) o ‘Huesera’ (2022).

El filme ya ha viajado internacionalmente a eventos como el Blood Window Showcase, sección de cine fantástico y de terror del Marché du Film, el mercado del Festival de Cine de Cannes, principal baluarte de las producciones de género.

La cinta tendrá su primera proyección en el South by Southwest el próximo día 15 de marzo, en un certamen al que han sido invitados personajes relevantes de la industria como el cineasta Steven Spielberg o la actriz Jamie Lee Curtis. EFE

