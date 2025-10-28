Río de Janeiro lanza una gran operación en las favelas contra los jefes de una facción

Río de Janeiro, 28 oct (EFE).- La Policía de Río de Janeiro lanzó este martes una gran operación en dos favelas con el objetivo de arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, y de frenar su expansión territorial.

La operación en los complejos de Penha y de Alemão, dos grupos de favelas, desembocó en sendos tiroteos y en el levantamiento de barricadas, y cuatro sospechosos resultaron muertos durante las acciones, según medios locales.

Asimismo, los agentes detuvieron, hasta ahora, a 17 supuestos integrantes de la banda y requisaron varios fusiles y radios, de acuerdo con un comunicado del Gobierno regional.

Las autoridades informaron que la operación, en la que participaron 2.500 policías además de dos helicópteros y una treintena de vehículos blindados, es el resultado de más de un año de investigación por parte de agentes especializados en el combate al narcotráfico.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, divulgó en redes sociales videos que muestran supuestas bombas lanzadas por medio de drones contra los agentes.

«Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo», afirmó, antes de pedir a la población de los barrios afectados que permanezcan dentro de sus casas mientras se desarrolla la operación.

El Comando Vermelho, que tiene su principal base en la zonas marginalizadas de Río de Janeiro, se ha expandido recientemente a otras partes de Brasil, como regiones de la Amazonía próximas a las fronteras con Colombia y Perú.EFE

