R.Dominicana recibe nuevos embajadores de Italia, Suiza, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda

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Santo Domingo, 22 abr (EFE).- El presidente dominicano Luis Abinader recibió este miércoles en Santo Domingo las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en el país, representantes de Italia, Suiza, Nueva Zelanda, San Marino, Finlandia y Suecia, con trayectorias diplomáticas en Europa, América, Asia y organismos internacionales, según informó la Presidencia

Los embajadores que entregaron sus documentos diplomáticos fueron, en su orden, de la República de Italia, Sergio Maffettone; de la Confederación Suiza, Pascal Bornoz; de Nueva Zelanda, Nicola Jane Stilwell; de la República de San Marino, Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo; de la República de Finlandia, Eija Rotinen; y del Reino de Suecia, Anna Kristina Craenen

Maffettone, que viene de ser cónsul general en Munich (Alemania), ingresó al servicio diplomático italiano en 2001 y ha desempeñado funciones tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia como fuera de este país europeo, con experiencia en migración, política mediterránea y relaciones con Asia. Ha ocupado también cargos en Tirana (Albania), Herat (Afganistán) y en las ciudades chinas de Pekín y Chongqing.

Por su parte, el nuevo embajador suizo, Bornoz, llega a Santo Domingo tras ser cónsul general en Chicago (Estados Unidos) y ocupar cargos en ciudades como Barcelona, Santiago de Chile, Bangkok (Tailandia) y Riad (Arabia Saudí), detalló la Presidencia dominicana en un comunicado.

La nueva representante de la legación de Nueva Zelanda, Stilwell, es la actual embajadora en Colombia, Ecuador y Panamá, concurrente en la República Dominicana desde 2021.

El nuevo embajador de San Marino, Segnini Bocchia Di San Lorenzo, es diplomático y empresario, y cuenta con una «amplia trayectoria» en el ámbito financiero y comercial.

La nueva representante de Finlandia, Rotinen, trabaja para el servicio exterior de su país desde 1987, ha ocupado funciones en misiones ante las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así como en embajadas en Europa, África e Iberoamérica, donde fue embajadora en Nicaragua y Chile.

Por su lado, Craenen, embajadora designada de Suecia ante Cuba y la República Dominicana desde 2025 ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Unión Europea. EFE

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