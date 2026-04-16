Rabat y Washington refuerzan su alianza militar con una nueva hoja de ruta hasta 2036

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Rabat, 16 abr (EFE).- Marruecos y Estados Unidos firmaron, durante una reunión de alto nivel celebrada en el Pentágono, un acuerdo de cooperación militar que define una nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2036 y refuerza la alianza bilateral en materia de defensa.

El acuerdo, informó este jueves un comunicado de las Reales Fuerzas Armadas marroquíes (FAR, por sus siglas en inglés), fue suscrito en el marco de la 14.ª reunión del Comité Consultivo de Defensa Marroquí-Estadounidense celebrado en Washington esta semana.

La delegación marroquí, encabezada por el ministro de la Administración de la Defensa Nacional, Abdellatif Loudiyi, fue recibida por Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en especial en materia de defensa, ciberseguridad e innovación tecnológica.

El acuerdo constituye un paso más en la alianza estratégica entre Marruecos y Estados Unidos y se produce en vísperas de una nueva edición del African Lion -el mayor ejercicio militar del continente africano-, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 8 de mayo en varias ciudades marroquíes.

Además, el pasado febrero, las FAR probaron el sistema de comunicación táctica Link-16, hasta ahora reservado a los miembros de la OTAN, que permite el intercambio en tiempo real de datos operativos entre unidades terrestres, aéreas y navales.

En el plano político, agregó el comunicado de las FAR, Marruecos valoró el respaldo de Estados Unidos a la propuesta de Rabat sobre el Sáhara Occidental, y subrayó el compromiso del país con la estabilidad regional y la seguridad internacional.EFE

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