Radiodifusor Rosero renuncia al Ministerio de Gobierno en Ecuador antes de asumir el cargo

Quito, 20 nov (EFE).- El radiodifusor Álvaro Rosero, designado hace dos días como ministro de Gobierno en el marco de una oxigenación del gabinete ministerial tras el revés electoral del pasado domingo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renunció este jueves al cargo que no llegó a asumir.

Así lo dio a conocer a través de un mensaje en X dirigido a Noboa en el que le agradece «profundamente la deferencia de haber considerado» su nombre «para una responsabilidad tan alta».

«Está claro que mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado», dijo sin entrar en detalles, al tiempo de avanzar que mañana aclarará la situación.

«Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir», indicó Rosero quien a las 09:00 hora local (14:00 GMT) del viernes, «con la frente en alto y la solvencia de siempre», responderá «a tanta calumnia» a través de la emisora radio que dirige, indicó.

Rosero había sido designado ministro de Gobierno en reemplazo de Zaida Rovira, quien pasó a dirigir la Cartera de Desarrollo Humano en el marco de los seis cambios de ministros realizados por Noboa.

La oxigenación del gabinete se dio después de que Noboa sufriese su primera gran derrota en las urnas en las que el pueblo rechazó instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, así como la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, quitarle la financiación pública a los partidos políticos y reducir de 151 a 73 el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento). EFE

