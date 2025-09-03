Radiohead confirma su vuelta a los escenarios con una gira que comienza en Madrid

Madrid, 3 sep (EFE).- Después de la expectación creada sobre la vuelta a los escenarios del grupo Radiohead, la banda confirmó este miércoles la celebración de una serie de conciertos que comenzarán en Madrid y les llevará por diversas ciudades de Europa, según informó la promotrora Last Tour.

La gira empezará con cuatro conciertos en la capital de España los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, ciudad en la que no actúan desde hace 22 años.

Sus conciertos en Madrid, los únicos en España, serán parte de una gira que devuelve a la banda británica a los escenarios tras la última que hicieron en 2018 y que contará con veinte conciertos en solo cinco ciudades de Europa.

«El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos», ha explicado Philip Selway, uno de sus miembros, en declaraciones recogidas por la promotora.

Tras su paso por Madrid, está previsto que actúen en Bolonia (Italia) los días 14, 15, 17 y 18 de noviembre y en Londres los días 21, 22, 24 y 25 de noviembre.

Ya en diciembre, aún les quedarán otras dos minirresidencias en Copenhague los días 1, 2, 4 y 5 y en Berlín los días 8, 9, 11 y 12.

«Por ahora, serán solo éstas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto», ha señalado Selway en su mensaje a sus seguidores.

El anuncio coincide con el lanzamiento el pasado mes de agosto en formato digital el álbum en directo ‘Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009’, con material que había sido originalmente recopilado durante la creación de los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke ‘Hamlet Hail to the Thief’.

El formato físico del álbum saldrá a la venta unos días antes de su desembarco en Madrid, el 31 de octubre.

Los rumores sobre la celebración de estos conciertos arrancaron a primera hora de este miércoles, ante la aparición simultánea en varias ciudades de carteles y de unas octavillas con una ilustración y el nombre del grupo británico, en las que, según el lugar, aparecían también diferentes fechas de la gira.

El grupo se convirtió en los años 90 del siglo XX en una de las bandas más respetadas del rock alternativo gracias a temas como ‘Creep’, un clásico lanzado en 1992, y discos como el de su debut, ‘Pablo honey’ (1993), y, sobre todo, ‘Ok computer’ (1997) y ‘Kid A’ (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.

Su actitud a menudo rebelde y contestataria con los ritmos y usos de la industria comercial, que les hizo por ejemplo lanzar de manera independiente ya su álbum ‘In rainbows’ (2007), aún en plena cresta de la ola, acrecentó su leyenda.

Ocupados en proyectos paralelos, como la banda The Smile con dos de sus miembros, sus reuniones en los últimos años se fueron espaciando cada vez más. Así, su trabajo de estudio más reciente, ‘A Moon Shaped Pool’, data de 2016, tras el que ofrecieron hasta 2018 la que ha sido hasta ahora su última gira para presentarlo en vivo. EFE

