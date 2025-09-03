The Swiss voice in the world since 1935

Radiohead confirma su vuelta a los escenarios con una gira que comienza en Madrid

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Madrid, 3 sep (EFE).- Después de la expectación creada sobre la vuelta a los escenarios del grupo Radiohead, la banda confirmó este miércoles la celebración de una serie de conciertos que comenzarán en Madrid y les llevará por diversas ciudades de Europa, según informó la promotrora Last Tour.

La gira empezará con cuatro conciertos en la capital de España los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, ciudad en la que no actúan desde hace 22 años.

Sus conciertos en Madrid, los únicos en España, serán parte de una gira que devuelve a la banda británica a los escenarios tras la última que hicieron en 2018 y que contará con veinte conciertos en solo cinco ciudades de Europa.

«El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos», ha explicado Philip Selway, uno de sus miembros, en declaraciones recogidas por la promotora.

Tras su paso por Madrid, está previsto que actúen en Bolonia (Italia) los días 14, 15, 17 y 18 de noviembre y en Londres los días 21, 22, 24 y 25 de noviembre.

Ya en diciembre, aún les quedarán otras dos minirresidencias en Copenhague los días 1, 2, 4 y 5 y en Berlín los días 8, 9, 11 y 12.

«Por ahora, serán solo éstas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto», ha señalado Selway en su mensaje a sus seguidores.

El anuncio coincide con el lanzamiento el pasado mes de agosto en formato digital el álbum en directo ‘Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009’, con material que había sido originalmente recopilado durante la creación de los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke ‘Hamlet Hail to the Thief’.

El formato físico del álbum saldrá a la venta unos días antes de su desembarco en Madrid, el 31 de octubre.

Los rumores sobre la celebración de estos conciertos arrancaron a primera hora de este miércoles, ante la aparición simultánea en varias ciudades de carteles y de unas octavillas con una ilustración y el nombre del grupo británico, en las que, según el lugar, aparecían también diferentes fechas de la gira.

El grupo se convirtió en los años 90 del siglo XX en una de las bandas más respetadas del rock alternativo gracias a temas como ‘Creep’, un clásico lanzado en 1992, y discos como el de su debut, ‘Pablo honey’ (1993), y, sobre todo, ‘Ok computer’ (1997) y ‘Kid A’ (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.

Su actitud a menudo rebelde y contestataria con los ritmos y usos de la industria comercial, que les hizo por ejemplo lanzar de manera independiente ya su álbum ‘In rainbows’ (2007), aún en plena cresta de la ola, acrecentó su leyenda.

Ocupados en proyectos paralelos, como la banda The Smile con dos de sus miembros, sus reuniones en los últimos años se fueron espaciando cada vez más. Así, su trabajo de estudio más reciente, ‘A Moon Shaped Pool’, data de 2016, tras el que ofrecieron hasta 2018 la que ha sido hasta ahora su última gira para presentarlo en vivo. EFE

jhv/ma/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR