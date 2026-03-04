Ramaphosa: África está notando el impacto energético del conflicto en Oriente Medio

3 minutos

Nairobi, 4 mar (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este miércoles que África ya está notando el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio sobre las cadenas de suministro y en la subida de los precios de la energía, por lo que necesita diversificar sus fuentes energéticas para ser más «autosuficiente».

«África ya está experimentando el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio, con tensiones en las cadenas de suministro y el aumento de los precios de la energía», afirmó Ramaphosa en su discurso ante la 32ª edición de la cumbre de minería African Mining Indaba.

El encuentro, que se celebra en Ciudad del Cabo (sur) esta semana, reúne de manera anual a cientos de actores del sector venidos de todo el mundo para hablar sobre el desarrollo minero en África.

«Ahora, vamos a ser víctimas de conflictos que se están produciendo lejos de donde estamos. Como hemos visto con el conflicto de Rusia y Ucrania y durante la pandemia de la covid-19, los cambios geopolíticos ponen de relieve la vulnerabilidad de las economías africanas dependientes de las importaciones», alertó el mandatario.

Ramaphosa citó como ejemplo las medidas proteccionistas impulsadas el pasado año por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que supusieron la imposición de aranceles de entre un 10 % y un 30 % para decenas de países africanos, vigentes desde el pasado 7 de agosto.

«Nos despertó a todos y nos dimos cuenta de que ahora necesitamos diversificar nuestro espacio de mercado (…) Del mismo modo, con lo que está ocurriendo ahora en Oriente medio en lo que respecta a las fuentes de energía, ahora tenemos que despertar y decir: África, despierta y sé más autosuficiente», añadió.

Para el presidente sudafricano, «se trata de una oportunidad para posicionar» a África «en un contexto geopolítico que cambia rápidamente».

Los Gobiernos de Sudáfrica, Kenia, Uganda y Madagascar afirmaron este martes que cuentan con suficientes reservas de petróleo, ante el temor a una posible escasez de suministro como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, el director general adjunto de Regulación Mineral y Petrolera de Sudáfrica, Tseliso Maqubela, declaró en la televisión sudafricana SABC News que el país «no es tan dependiente» de Oriente Medio como en el pasado.

Maqubela detalló que en los últimos años redirigieron su cadena de suministro, y que lograron que hasta un 60 % del suministro de petróleo provenga del continente africano, que cuenta con grandes exportadores como Nigeria, Libia, Angola, Argelia o Egipto.

A pesar de ello, admitió, Sudáfrica se verá «afectada» por la volatilidad del precio del barril de petróleo de brent, de referencia en Europa, que este martes alcanzó los 82,12 dólares y experimentó una subida del 13 % en la madrugada del lunes. EFE

