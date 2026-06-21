Ramiro Valdés, figura de la Revolución cubana de la mano del Che

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Comandante, lugarteniente del Che Guevara, fundador de los servicios de inteligencia de Cuba y una de las últimas figuras destacadas de la Revolución cubana, el viceprimer ministro Ramiro Valdés, murió a los 94 años, anunció el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Considerado implacable por sus adversarios, Ramiro Valdés Menéndez fundó el temido G2, el servicio de inteligencia de la seguridad del Estado de la isla, y fue ministro del Interior en las épocas de mayor confrontación con Estados Unidos.

«No había nadie que se moviera que la seguridad no lo supiera y eso nos permitió penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias e ir escalando», admitió en 2018 Valdés, uno de las últimas figuras destacadas de la Revolución Cubanas parco de cabello y barba completamente blancos, en tal vez la única entrevista que concedió a la televisión cubana.

Para Michael Shifter, miembro del grupo de reflexión Diálogo Interamericano, «como ministro de Interior, Valdés lidió con la etapa más dura de la confrontación de los años posteriores a 1959» entre el gobierno revolucionario y grupos que tomaron las armas en su contra.

Este militar de carácter reservado que nunca se desprende del uniforme verdeolivo, dedicó sus últimos esfuerzos a apoyar al actual presidente Miguel Díaz-Canel.

– Al lado del Che –

En su juventud corría con motos y practicaba deportes trotando diariamente 17 km por las calles de La Habana, pero en agosto de 2006, a los 74 años, sufrió un desmayo durante un acto público por el calor.

Valdés fue uno de los pocos que tenía las distinciones honoríficas de Comandante de la Revolución y de «Héroe de la República de Cuba».

«Puedo citar su fidelidad a la Revolución y a Fidel, su consagración al trabajo, la modestia y sencillez», dijo Raúl Castro en 2018.

Nacido en una familia humilde en la occidental provincia de Artemisa el 28 de abril de 1932, Valdés fue uno de los primeros en unirse a la causa de Fidel Castro.

A los 21 años participó en el ataque al cuartel Moncada – el 26 de julio de 1953 -, donde fue levemente herido. Estuvo preso junto a Fidel y Raúl para luego ser liberado y tres años más tarde embarcarse desde México en la expedición del yate Granma.

En la guerrilla de la Sierra Maestra se convirtió en el segundo jefe de la columna del argentino Ernesto Che Guevara (1928-1967), a quien conoció en la capital mexicana.

El Che fue «uno de mis jefes en la vida», dijo Valdés en una ocasión. «Era muy severo… y sobre todo con la gente más cercana, era intransigente», pero a la vez era «chévere y muy fraternal», agregó.

– Su papel en Venezuela –

Tras el triunfo de la revolución en 1959, desempeñó varios cargos militares. Ocupó el ministerio del Interior entre 1961 y 1968 y repitió el cargo de 1979 a 1985.

Miembro fundador del PCC (1965) y de su Comité Central, entró al exclusivo Buró Político en 1975, pero en 1986 debió dar espacio a los más jóvenes como lo quería Fidel Castro.

Sin embargo, regresó en 2008 bajo el mando de Raúl y ocupo altos cargos en su gobierno.

Raúl, quien asumió el mando cuando Fidel enfermó en 2006, designó a Valdés ministro de Informática y Comunicaciones, cargo que ocupó hasta 2011, durante los años en que internet entraba a la isla.

En febrero de 2010 tuvo una estadía de varios meses en Venezuela para asesorar a ese país en el sector energético, según la versión oficial, pero opositores al chavismo de entonces dijeron que había sido enviado para encabezar labores de inteligencia en apoyo a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Casado en segundo matrimonio con Alicia Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior, tuvo con ella tres hijos: Fidel, Ernesto y Alicia. Otro hijo de un matrimonio anterior emigró a Miami.

En 2019 fue declarado ciudadano ilustre de Santa Clara (centro), donde tiene previsto ser sepultado muy cerca del Che.

bur-lp/dga