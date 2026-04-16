Raphael y sus seguidores mexicanos crean un coro monumental en el Auditorio Nacional

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Ciudad de México, 15 abr (EFE).- Raphael ofreció este miércoles por la noche un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el que se ayudó de sus seguidores para crear un coro monumental que entonó con fuerza, pero sobre todo con mucho cariño, los clásicos del cantante español, cuya gira ‘Raphaelísimo’ ofrecerá cuatro paradas en México.

Esta noche en directo, el cantante no dejó nada en el camerino y ofreció su canto y su estilo, los de siempre, para hacerse acompañar por un público que siempre lo ha arropado y al que le corresponde.

En esta gira, en la que interpreta sus grandes éxitos, el legendario cantante que comenzó su carrera en 1959, cumplirá dos fechas, la segunda el 18 de abril, en el mítico Auditorio Nacional y también pasará por las ciudades mexicanas de Monterrey, 21 de abril, y Guadalajara, 24 de abril.

El veterano intérprete, de 82 años y figura muy querida en México, se entregó en cuerpo y alma en el escenario con más de 25 canciones, entre ellas ‘La noche’, ‘Yo sigo siendo aquel’, ‘Digan lo que digan’ y ‘Mi gran noche’.

Además de ‘Si no estuvieras tú’, ‘Los hombres lloran también’, ‘La vie en rose’, ‘Que nadie sepa mi sufrir’, ‘Llorona’, ‘Estar enamorado’, ‘En carne viva’, ‘Que sabe nadie’, ‘Yo soy aquél’, ‘Escándalo’ y cerró con ‘Como yo te amo’.

En esas poco más de dos horas de concierto, el llamado Divo de Linares no le dio tregua a su público, demostrando porque ha vendido más de 70 millones de discos y porque su carrera se ha extendido por más de seis décadas.

Lo señalaba el promocional de la gira ‘Raphaelísimo’, «es más que un concierto: es un viaje emocional» y Raphael cumplió ampliamente con este viaje en la capital mexicana. EFE

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