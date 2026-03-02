Real España pincha contra Platense pero sigue líder e invicto en Honduras

Tegucigalpa, 1 mar (EFE).- El Real España empató este domingo 2-2 frente a un combativo Platense y conservó el liderato del torneo Clausura hondureño, en el cuarto encuentro de la novena jornada, que comenzó el sábado y concluirá el lunes.

En un juego partido intenso y parejo, Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, logró rescatar un punto gracias a un doblete de Eddie Hernández, pese a jugar con diez hombres desde el minuto 57 tras una expulsión.

Los dirigidos por Campos se adelantaron al minuto 30 con anotación de Hernández, pero Platense respondió seis minutos después, cuando Eduardo Urbina firmó el 1-1 al 36.

En el segundo tiempo, el equipo visitante remontó con gol de Erick “Yío” Puerto. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que al minuto 71 volvió a aparecer Eddie Hernández para sellar el definitivo 2-2, manteniendo con vida al Real España pese a la inferioridad numérica.

Con el empate el Real España sigue liderando el torneo con 18 puntos y conserva su condición de invicto.

En otro duelo destacado, el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, se impuso 2-1 al Olimpia, que tiene como timonel al uruguayo Eduardo Espinel, en el clásico de la jornada.

El argentino Nicolás Messiniti y Henry Figueroa anotaron para el Marathón en la segunda mitad, mientras que David Flores había adelantado al Olimpia en el primer tiempo.

Con este resultado, el Olimpia, último campeón, sufrió su tercera derrota en lo que va del certamen y se mantiene cuarto en la tabla con once puntos, los mismos que suma el Marathón, tercero por mejor diferencia de goles.

El Motagua, de local en Tegucigalpa, consiguió un sufrido empate 1-1 ante el Olancho, que se adelantó al minuto 56 en su única acción clara de peligro.

El equipo capitalino, dirigido por el español Javier López, dominó gran parte del encuentro, pero careció de precisión en el último tercio ante un rival que apostó por un sólido bloque defensivo.

La recompensa para el Motagua llegó al minuto 90, cuando el brasileño John Kleber de Oliveira marcó el gol del empate tras recibir un pase del panameño Jorge Serrano, quien previamente eludió a tres defensores.

Con la igualada los ‘Águilas’ del Motagua conservaron su invicto.

El portero del Olancho, Harold Fonseca, fue figura al contener al menos tres remates de peligro. Con el empate, Motagua se mantiene segundo con 16 puntos, mientras que el Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López, es quinto con diez unidades.

En el arranque de la jornada, el sábado, el Juticalpa venció 1-0 al Victoria con gol de Aldo Fajardo al minuto 90. El triunfo representó un balón de oxígeno para el Juticalpa, que ascendió al séptimo puesto con nueve puntos, en tanto que el Victoria quedó sexto con diez.

La jornada se completará el lunes con el encuentro entre Génesis, que ocupa el último lugar de la tabla (undécimo) con seis puntos, y el Universidad Pedagógica, que está en el noveno con siete. EFE

