Real España salva un empate agónico ante Juticalpa y vuelve a ser líder en Honduras

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Tegucigalpa, 6 abr (EFE).- El Real España rescató este lunes un empate 1-1 ante Juticalpa y volvió al liderato del torneo hondureño Clausura, en el que acumula 30 puntos al cierre de la decimosexta jornada, que se inició el sábado.

De local en San Pedro Sula, Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, se topó con un Juticalpa que se plantó bien en defensa en un partido de pocas jugadas de peligro.

Cerrando el primer tiempo, que finalizó sin goles, Real España se quedó con diez hombres por la expulsión del defensa panameño Daniel Aparicio por juego violento.

El juego, aunque de escasa calidad, fue de dominio alterno y al minuto 79 Juticalpa se puso en ventaja con gol de Aldo Fajardo, aprovechando un error defensivo del Real España en el área grande.

Real España reaccionó y logró empatar el partido con un remate de cabeza de Exon Arzú cuando se corría el cuarto de los ochos minutos de reposición que dio el árbitro.

El resultado dejó a Real España en el primer lugar con 30 puntos, uno más que Motagua, que tiene dos partidos menos y es el único equipo invicto en lo que va del torneo.

Motagua, dirigido por el español Javier López, se impuso el domingo por 3-1 a Génesis, del portugués Fernando Mira, y asumió el liderato provisional del torneo.

Victoria, que tiene al argentino Hernán Medina como timonel, venció por 3-2 a Universidad Pedagógica, mientras que Platense propinó un duro revés al Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, al que derrotó por 3-1.

El sábado, Olancho, del técnico colombiano John Jairo López, derrotó por 3-1 a Choloma.

Al cierre de la jornada, Olimpia, campeón vigente, que tuvo descanso, es tercero en la clasificación con 23 unidades, en tanto que Marathón ocupa la cuarta casilla con 21, superando a Olancho solo por mejor promedio de goles. EFE

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