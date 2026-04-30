Reapertura de la ruta Miami-Caracas, símbolo de la reintegración aérea de Venezuela

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El aterrizaje en Venezuela del primer vuelo procedente de Miami en siete años, previsto el jueves, marca el fin del aislamiento respecto a Estados Unidos, pero también la reintegración del país caribeño en el concierto aéreo mundial tras varios meses de ostracismo.

Envoy Air, filial de la poderosa American Airlines, tendrá una frecuencia diaria con Florida, donde viven unos 250.000 venezolanos, parte importante de la diáspora. La aerolínea venezolana Laser Airlines ofrecerá la misma ruta a partir del 1 de mayo.

Las relaciones aéreas con Estados Unidos se interrumpieron en mayo de 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas ese mismo año. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, no reconoció la reelección del mandatario Nicolás Maduro.

Siete años después, tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar ordenada por el propio Trump, las relaciones entre Caracas y Washington se normalizan.

Antes vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina. Entre elogios de Trump, ha abierto los sectores petrolero y minero al capital privado.

En noviembre de 2025, Trump decretó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente para una operación antidrogas, que desembocó en la captura de Maduro.

Esta declaración, seguida en diciembre de una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), propició la cancelación masiva de rutas aéreas.

En noviembre, el país operaba 105 vuelos internacionales a la semana a través de 12 aerolíneas.

Tras las medidas de Estados Unidos, la conectividad se redujo a apenas un tercio.

– «Conexión natural» –

Pero pese a su ubicación estratégica en la región, Venezuela ya era un país aislado: la mayoría de las grandes aerolíneas internacionales habían optado por dejar de volar a Caracas por deudas impagadas del gobierno.

Desde entonces se han reanudado muchos vuelos y actualmente el país registra cada semana unos 151 vuelos internacionales a diversos destinos.

Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), cree que restaurar la conexión aérea con Estados Unidos es el primer paso para normalizar el flujo con un mercado que, históricamente, fue el más dinámico para el país.

«La ruta entre Venezuela y Estados Unidos es una conexión natural dada las largas relaciones entre ambos países y el favoritismo del venezolano por viajar a ese país», dijo de Loaiza.

En el panorama general de conexiones internacionales, Copa Airlines encabeza la lista de frecuencias semanales con 19 vuelos hacia Panamá, importante puente hacia otros destinos.

La brasileña GOL se sumó en marzo con cuatro vuelos semanales desde Sao Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica.

«Las condiciones de seguridad regresaron», celebró Alberto Fajerman, asesor de la presidencia de GOL.

Los vuelos hacia Europa de momento son hacia Madrid y Estambul. Turkish Airlines opera cinco frecuencias. A Madrid vuelan la española Iberia y las aerolíneas venezolanas Estelar, Laser y Plus Ultra.

Pero aún queda mucho por recorrer para recuperar el nivel de hace una década.

«Hubo un momento en que operaban diariamente múltiples vuelos de American, Continental, United y Delta. Llegamos a tener cuatro vuelos diarios a Miami, un vuelo a Dallas, un vuelo a Nueva York», recordó la presidenta de la ALAV.

De Loaiza confía en que este retorno incentive a otras compañías estadounidenses a reactivar rutas estratégicas, especialmente la conexión con Houston, vital para la industria petrolera.

Se espera que al país lleguen empresarios e inversionistas para evaluar las oportunidades de negocio, lo que demandará vuelos directos.

Además del impacto económico, de Loaiza espera una reactivación del «turismo de nostalgia».

Más de 7,9 millones de venezolanos han migrado, según datos de la ONU. De ellos, 1,2 millones viven en Estados Unidos.

«Una de las primeras olas que esperamos es la de los venezolanos que vuelven para visitar a su familia y facilitar el viaje de sus hijos que no conocen el país», señaló.

La plena normalización de los vuelos también dependerá del avance de la retomada de los servicios consulares, advierte De Loaiza, ya que para viajar a Estados Unidos los venezolanos necesitan visa.

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