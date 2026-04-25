Rebeldes toman el control de una ciudad estratégica en ataque sorpresa en el norte de Mali

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Bamako, 25 abr (EFE).- Los independentistas del norte de Mali anunciaron este sábado que han tomado el control de la estratégica ciudad septentrional de Kidal, tras un ataque sorpresa de sus fuerzas contra varias localidades para arrancarlas del dominio de las tropas gubernamentales malienses.

El Frente de Liberación del Azawad (FLA) reivindicó la operación en su cuenta de X, afirmando en un breve comentario que sus combatientes «se desplazan libremente» por el corazón de Kidal.

Videos no verificados, que circulan en redes sociales cercanas a los independentistas, muestran a elementos del frente avanzando por la ciudad sin combates aparentes.

Kidal, bastión histórico de los rebeldes tuaregs, había sido recuperada por las fuerzas gubernamentales y sus aliados en 2023 tras años de conflicto. EFE

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