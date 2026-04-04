Recogen 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas del Golfo de México tras emanaciones

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Ciudad de México, 3 abr (EFE).- El grupo interinstitucional que atiende la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México informó este viernes que recolectó 889,4 toneladas del contaminante en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de las cuales 32 ya quedaron sin arribazón y 16 seguían con afectaciones.

El balance oficial fue difundido en un comunicado conjunto por las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entre otras autoridades locales y federales.

De acuerdo con este grupo interinstitucional los derrames reportados desde principios de marzo, pero presentes desde enero de 2026, son consecuencia del derrame de un buque y dos emanaciones de petróleo naturales frente a la Sonda de Campeche.

De acuerdo con la nota, en las labores participan 3.145 elementos de dependencias federales y autoridades municipales, que además instalaron 2.000 metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos reiterados en más de 630 kilómetros de costa en el Golfo de México.

A ello se suman operaciones marítimas y aéreas, sobrevuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell, toma de muestras de hidrocarburo con cadena de custodia e inspecciones a buques.

Para esas tareas se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves de ala fija y móvil, tres drones aéreos y tres drones submarinos.

Las autoridades añadieron que mantienen un monitoreo permanente de corrientes y condiciones meteorológicas para ajustar la contención y la limpieza.

En los esfuerzos conjuntos, Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos, aunque el esfuerzo acumulado implicó la contratación de 958 personas mediante esquemas temporales y rotativos.

La petrolera estatal precisó además que atendió 112 kilómetros de litoral y que los residuos están siendo concentrados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental.

En zonas prioritarias se colocaron al menos 480 metros de barrera, además de cordones oleofílicos, sistemas de dispersión mecánica en mar abierto, embarcaciones especializadas y equipos de inspección submarina.

El operativo incluye también apoyos a comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco.

Pemex reportó la contratación eventual de pescadores y pobladores de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como de Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, para participar en la limpieza y recolección.

Mediante el programa de apoyo la comunidad y el medio ambiente dispuso cinco camiones de volteo y una inversión de 30 millones de pesos (1,7 millones de dólares) para artes y equipos de pesca en cooperativas del litoral sur veracruzano.

En Tabasco impulsa además un laboratorio para semilla de ostión, sistemas de depuración y equipamiento productivo.

A ello, se añaden apoyos extraordinarios con gasolina y diésel para municipios del sur de Veracruz, incluidos Alvarado y Medellín, y la entrega en proceso de 100.000 litros de combustible para Pajapan.

En Tabasco, las cooperativas y permisionarios de pesca de escama marina recibirán 1.360 litros por embarcación registrada.

Además, a partir del lunes 6 de abril, Conapesca entregará 15.000 pesos (833,3 dólares) a 3.379 pescadoras y pescadores de Tabasco y Veracruz, con una inversión total de 50.685.000 pesos (2,8 millones de dólares).

En el frente ambiental, Semarnat informó de 93 recorridos en 38 sitios desde el 3 de marzo y de visitas el 31 de marzo a Punta San Juan, Pajapan, Barrillas, Laguna del Ostión, La Trocha, Escolleras de Alvarado y el malecón de Coatzacoalcos.

También mantiene vigilancia en nueve áreas naturales protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, de las cuales ocho registraron presencia mínima de hidrocarburos y seis ya no reportaban arribos de contaminantes al 31 de marzo. Además, realiza monitoreo en unas 300.000 hectáreas de manglar y zonas de anidación de tortugas. EFE

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