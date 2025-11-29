Red Bull Batalla Nueva Historia celebra en Buenos Aires dos décadas de ‘freestyle’

2 minutos

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- Red Bull Batalla conmemorará este sábado veinte años de vida con Nueva Historia, un evento único que reunirá en el Microestadio de Tecnópolis de Buenos Aires a dieciséis de los MCs más importantes de la disciplina para celebrar el pasado, el presente y el futuro del rap improvisado.

Veinte años han transcurrido desde que Red Bull abriera la puerta al ‘freestyle’ con la consecución de la primera Final Internacional, celebrada en 2005 en Puerto Rico.

Ahora, la madre de todas las batallas vuelve a Argentina, que no acogía un evento internacional desde que Wos se coronó campeón mundial en 2018, para ofrecer, de la mano de Nueva Historia, un homenaje a dos décadas de rimas en un formato que replicará la emoción de una final mundial, con el aliciente añadido de reunir a campeones históricos e integrarlos con las nuevas generaciones en un mismo escenario.

Las narrativas cruzadas podrían abrir capítulos desconocidos o reavivar las rivalidades más importantes de la historia, como la revancha entre Gazir y Chuty tras la última Final Internacional de Madrid en 2024, el ansiado resurgir de Bnet entre los componentes de la máxima élite o la reaparición de leyendas como Skone, Arkano, Azcino, Frescolate o Hadrián.

Ya que Nueva Historia no está concebida como una competición convencional, sino más bien como un homenaje a las figuras más influyentes del movimiento, los participantes se dividirán en cuatro bloques generacionales, con la intención de que las semifinales estén configuradas por MCs de épocas distintas.

Así, Frescolate, Noult, Link One y Hadrián conforman el grupo de Campeones 2005-2019; Aczino, Skone, Invert y Arkano, el de 2014-2017; Chuty, Bneet, Gazir y Rapder, el de 2019-2024; y Exe, Azuky, Sophia y Fat N, el grupo de Promesas.

La celebración no será exclusiva para los competidores, ya que los presentadores serán SEO2, Queen Mary y Serko Fu, tres de las voces emblemáticas de las distintas etapas de la competición.

Y en los ‘beats’, cinco DJ’s míticos – Atenea, Stuart, Sonicko, Verse y Zone- serán los encargados de revivir la evolución sonora de Red Bull Batalla. También el jurado estará integrado por cinco referentes: Dtoke, El B, Kim, Jayco y Blazzt.

Con Nueva Historia, Red Bull Batalla pretende al mismo tiempo celebrar, rememorar y extender los hitos que propulsaron al ‘freestyle’ como una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas para, en paralelo, sentar las bases de un futuro de la disciplina todavía por imaginar. EFE

dte/ajs/lar/sbb

(foto)