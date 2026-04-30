Registrador de Colombia defiende transparencia electoral tras denuncias de fraude de Petro

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Madrid, 30 abr (EFE).- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, aseguró este jueves en Madrid que las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo se desarrollaron “de manera íntegra y transparente”, tras las recientes denuncias del presidente, Gustavo Petro, por «la persistencia del fraude electoral».

«El 8 de marzo, en Colombia se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la República. Esas elecciones se sucedieron de manera íntegra y transparente», afirmó Penagos en el Consulado de Colombia en España, cuando falta un mes para los comicios presidenciales del 31 de mayo.

El registrador, máximo responsable del organismo que organiza los procesos electorales en Colombia, destacó especialmente los resultados preliminares, que, aseguró, alcanzaron un nivel de acierto del 99,8 %: “Es casi perfecto, nunca en la historia de Colombia se han tenido datos de preconteo de esa naturaleza”, subrayó.

En cuanto al escrutinio, Penagos recordó que ese proceso no depende de la Registraduría, sino de jueces y notarios, y afirmó que se desarrolló conforme a la normativa.

Las declaraciones del registrador se producen después de que Petro denunciara en marzo un presunto “fraude grande” vinculado al software electoral para las presidenciales de mayo y cuestionara el sistema informático encargado de comprobar los resultados.

«Uno de nuestros principales propósitos es que todas las mesas de votación se instalen el día electoral, que toda la ciudadanía salga a votar, pero en especial, que toda la ciudadanía pueda salir a votar de manera libre», resaltó el registrador, agregando que «ese es el fundamento real de un voto, no solo el ejercicio de los derechos políticos, sino el ejercicio de ellos con la libertad».

No obstante, reconoció que problemáticas como la compra de votos o la financiación ilegal de campañas han afectado históricamente al país, aunque puntualizó que esas prácticas “escapan a la Registraduría”, al tratarse de una entidad solo con funciones organizativas, operativas y logísticas en el proceso electoral.

Penagos también defendió que las auditorías al proceso fueron “eficientes” y resaltó el papel de los observadores internacionales; en particular, mencionó a la Unión Europea que, según él, valoró positivamente el desarrollo de los comicios: “Señalaron que lo ocurrido fue una muestra de apoyo ciudadano al servicio de la democracia”, afirmó. EFE

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