Registran un sismo de magnitud 3,8 en provincia amazónica de Ecuador

1 minuto

Quito, 15 mar (EFE).- Un sismo de magnitud 3,8 se registró este domingo en la provincia ecuatoriana del Napo, situado en la zona amazónica del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 13:31 hora local (18:31 GMT) a 1,53 grados de latitud sur y a 76,88 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 160 kilómetros y 119,67 kilómetros de la ciudad de Tena.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/nvm