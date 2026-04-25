Registran un sismo de magnitud 3,9 en una provincia amazónica de Ecuador

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Quito, 25 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 3,9 se registró este sábado en la provincia ecuatoriana de Orellana, en la zona amazónica del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:37 hora local (09:37 GMT) a 0,71 grados de latitud sur y a 77,29 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 43,78 kilómetros de la localidad de Puerto Francisco de Orellana.

El temblor en Orellana se sumó al de magnitud 3,7 ocurrido anoche en la también provincia amazónica de Pastaza, en la misma semana en que se registró un sismo de magnitud 4,2 en la provincia costera de Manabí, sin que se reportaron víctimas ni daños.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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