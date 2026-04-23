Registran un sismo de magnitud 4,2 en una provincia costera de Ecuador

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Quito, 23 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves en la provincia ecuatoriana de Manabí, en la zona costera del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 9:39 hora local (14:39 GMT) a 0,54 grados de latitud sur y a 80,26 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 41 kilómetros y a 16,73 kilómetros de la ciudad de San Vicente.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas (fronteriza con Colombia) fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ese terremoto se sintió con fuerza también en zonas andinas, como la capital ecuatoriana, Quito, y tuvo miles de réplicas, de acuerdo al Instituto Geofísico.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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