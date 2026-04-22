Rego afea que la UE «siga posponiendo decisiones» mientras Israel «aniquila» Palestina

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Ignacio Blanco

Bruselas, 22 abr (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó este miércoles la posición «tibia» de algunos países de la Unión Europea que han rechazado la propuesta de España y otros países de suspender el acuerdo de asociación con Israel, y lamentó que el bloque comunitario «siga posponiendo decisiones» mientras el país hebreo «aniquila» a la población palestina.

«Es vergonzoso que se esté aniquilando a toda una población, y una parte de lo que está sucediendo en Oriente Medio tiene que ver con que no ha habido una posición determinante de la comunidad internacional para pararle los pies a (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu y que se sigan posponiendo determinadas decisiones», dijo Rego en una entrevista con EFE, en el marco del congreso internacional de la organización por la liberación palestina Global Sumud, celebrado hoy en Bruselas.

Tras no alcanzarse el martes el apoyo suficiente para que la UE suspenda completa o parcialmente el acuerdo de asociación con Israel, como propusieron países como España, por la negativa de Estados como Italia o Alemania, la ministra afeó que estas reacciones hayan sido «tan tibias», y denunció «las relaciones normalizadas» que se siguen manteniendo con Israel.

«Yo creo que frente al genocidio no hay grises, solo hay dos posiciones: o estás en contra o eres un colaboracionista. Por tanto cada uno elige dónde se coloca», aseguró.

Rego abogó por así por un aislamiento internacional total a Israel como respuesta a los vigentes ataques del Ejército israelí en territorios palestinos y en Líbano, así como por el «falso alto al fuego» en Gaza, y deslizó que la pertenencia de España a estructuras multinacionales como la UE «a veces complica» esa ruptura total.

Revisar el papel de empresas

Ante las reticencias de algunos Estados miembros, Rego propuso que el Gobierno de España avance hacia alternativas bilaterales «más exigentes» que «limiten» más las relaciones económicas con ese país, tras el embargo de armas aprobado en 2025.

Por ello, propuso «de manera urgente» empezar a revisar el papel de algunas empresas que «están haciendo negocio con la ocupación y el genocidio en Gaza».

«Creo que tenemos margen como Estado para emprender algunos elementos que son del orden económico», aseveró.

Rego abordó el rol de las compañías con lazos comerciales con Israel en su conversación con la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y coincidió con ella en la efectividad de las acciones de boicot hacia esas empresas por parte de la ciudadanía, que según explicó ha sido «un elemento fundamental» ante la falta de acción de algunos gobiernos.

En este sentido, la ministra puso en valor la postura de España como una de las voces del ‘no a la guerra’, y aseveró que España no está aislada en sus decisiones porque «no hay aislamiento cuando tú conectas directamente con el sentido común de tantísima gente en tantos lugares del mundo».

Ante las críticas del Gobierno de Netanyahu y las recientes tensiones con Tel Aviv, sostuvo: «Nos deberían preocupar las relaciones con Israel porque no deberíamos tener relaciones con Israel».

Menos armas y más independencia energética

La responsable de Juventud e Infancia manifestó también su descontento con el aumento del gasto en defensa de países de la UE y la OTAN, y dijo que para garantizar la «seguridad» sería prioritario destinar ese presupuesto an acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles de otros países «que nos están poniendo en riesgo a tanta gente normal».

«Y qué bien sería que en Europa hubiera una dirigencia europea que estuviera pensando en acelerar ese proceso en lugar de militarizar o de aumentar… porque yo me pregunto si de verdad no tenemos bastantes arsenales», afirmó.

Por ello, dijo estar «preocupada» por un «nuevo orden mundial» que renuncia a la diplomacia y a las relaciones multilaterales. «Es absolutamente aberrante la posibilidad de que pueda haber ninguna escalada bélica en ningún lugar, porque yo me niego categóricamente a que haya una generación de jóvenes que tengan que poner sus cuerpos para sostener ninguna guerra», zanjó. EFE

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