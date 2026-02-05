Regresa la electricidad al este de Cuba tras apagón por avería

El este de Cuba, donde se ubica Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó reconectado al sistema eléctrico nacional en la madrugada de este jueves, tras sufrir un apagón causado por una avería en la red de energía, anunció la compañía eléctrica estatal.

Durante la madrugada las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, todas en el este de la isla, «fueron sincronizadas al sistema» eléctrico nacional, explicó a la televisión cubana Félix Estrada, directivo del Ministerio de Energía y Minas.

Estrada precisó sin embargo que, a pesar de que quedaron reconectadas, en esas cuatro provincias se mantienen los apagones programados, debido «al déficit de capacidad de generación» que tiene el país.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó la noche del miércoles que «un fallo en la subestación Holguín 220 kV» provocó «la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental» del país.

La UNE precisó en X que esa avería dejó «sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín», y afectó totalmente a las de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Cuba tiene 15 provincias.

La electricidad «se fue como desde las 5:00 pm, pero como siempre se va, ni sabía que era algo general» en la zona oriental, contó por teléfono a la AFP Isabel, de 28 años, residente en Santiago de Cuba, ciudad de 400.000 habitantes.

«Conexión (a internet) sí tenemos pero todo apagado como siempre», añadió esta madre de familia que solo quiso dar su nombre de pila.

Cuba sufre cotidianos cortes de electricidad, debido al envejecimiento de su infraestructura y la falta de combustible. Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha tenido cinco apagones generalizados.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, la isla enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.

Esa situación se agravó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomase el control del sector petrolero de Venezuela a principios de enero y pusiese fin al flujo de crudo y dinero de Caracas hacia la isla comunista.

Asimismo, Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a la isla.

Para justificar su política de presión, Washington invoca una «amenaza excepcional» que Cuba, una isla del Caribe ubicada a solo 150 km de las costas de Florida, supondría para la seguridad nacional estadounidense.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció esta semana su intención de enviar ayuda humanitaria a Cuba y dijo que busca un acuerdo con Washington que le permita volver a proveer petróleo a la isla.

De su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo «muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo», declaró el miércoles su portavoz, Stéphane Dujarric.

Ocho centrales termoeléctricas constituyen el corazón del sistema eléctrico de la isla. Casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, sufren averías frecuentes o deben cerrar durante semanas para tareas de mantenimiento.

El gobierno cubano afirma que las sanciones estadounidenses le impiden reparar su red eléctrica, pero los economistas señalan la crónica falta de inversión del Estado en este sector.

Desde hace cinco años, Cuba atraviesa una profunda crisis económica, con una escasez de divisas que contribuye a la erosión de muchos servicios básicos. Además de los apagones, los cubanos enfrentan una fuerte inflación y a la escasez de alimentos y medicinas.

Trump, que multiplica las amenazas contra Cuba, repite que Estados Unidos ha entablado un diálogo con el gobierno cubano que, según él, culminará en un acuerdo.

«No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes», dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

