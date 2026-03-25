Regresan a Kenia 208 policías desplegados en la misión de seguridad internacional en Haití

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Nairobi, 25 mar (EFE).- Un contingente de 208 policías kenianos desplegados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití regresó la pasada noche a Kenia, país que hasta ahora lideraba el operativo, informó este miércoles la Policía del país africano.

«El Servicio de Seguridad Militar desempeñó un papel fundamental en la protección de infraestructuras vitales como el aeropuerto, el puerto marítimo, las redes viales y los principales corredores de transporte, garantizando así la seguridad de la población civil y la entrega de asistencia humanitaria», publicó la Policía en su cuenta de la red social X.

Los agentes llegaron al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi, donde fueron recibidos por la asesora nacional de Seguridad, Monica Juma, quien elogió su profesionalismo, compromiso e integridad.

El inspector general de la Policía, Douglas Kanja, también estuvo presente y felicitó a los oficiales por su «valentía, disciplina y dedicación al deber» en una misión creada para ayudar a la Policía haitiana a combatir a las bandas armadas que controlan amplias zonas del país.

El martes de la semana pasada regresó otro contingente de 215 policías, en el marco de un repliegue de las fuerzas kenianas, que serán sustituidas gradualmente por fuerzas de Chad a través de la denominada Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), respaldada también por la ONU y que reemplaza a la MSS.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.

La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.

Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas, pese a las numerosas operaciones contra sus líderes, cuyas acciones han causado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

La crisis en Haití ha provocado la muerte -según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos- de 5.519 personas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos. EFE

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