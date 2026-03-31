Regulador de Argentina recomienda una desinversión de Telecom tras la compra de Telefónica

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 31 mar (EFE).- El ente regulador de las telecomunicaciones de Argentina emitió un informe en el que recomienda ordenar a Telecom Argentina desinvertir en algunos segmentos del mercado tras la adquisición de la filial local del grupo español Telefónica.

Fuentes oficiales consultadas por EFE confirmaron que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) remitió su evaluación a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) como parte del proceso abierto por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, para evaluar si la compra de Telefónica por parte de Telecom constituye o no la formación de un monopolio.

El 24 de febrero de 2025 Telecom Argentina compró Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales pagó en efectivo 1.119 millones tras descontar la deuda por 126 millones que el grupo español tenía con su filial.

Apenas anunciada la transacción, el Gobierno de Milei dio intervención al Enacom y a la ANC para determinar si existe una posición dominante como consecuencia de la fusión.

A solicitud de la ANC, el Enacom le remitió días atrás a ese organismo un informe no vinculante en el que detalla las condiciones mínimas y los requisitos indispensables que se deberían cumplir para garantizar un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones.

El dictamen final sobre el caso esta ahora en manos de la ANC.

Desinversión y otras condiciones

Según las fuentes consultadas por EFE, el informe, de carácter reservado, señala que en un plazo máximo de 24 meses Telecom debería concretar la desinversión de 6 millones de clientes móviles con la respectiva infraestructura asociada.

De acuerdo al último balance económico presentado, Telecom poseía al 31 de diciembre pasado 19,9 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA contaba con 19,1 clientes móviles.

El Enacom sugiere que Telecom debe desprenderse de 4 millones de líneas móviles en Buenos Aires y su periferia, un millón en la región norte del país y otro millón en el sur.

También recomienda la devolución de 130 megahercios de derecho de uso del espectro radioeléctrico y una desinversión en el segmento de servicios de internet fija en las localidades donde, en conjunto, Telecom y TMA, exceden el 50 % de participación en el mercado.

Otras condiciones que constan en el informe son el pago de deudas e infracciones pendientes y que Telecom desista de toda acción judicial contra el Estado argentino.

Dos empresas de peso

La compra de Telefónica por parte de Telecom fue objetada ante el regulador por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Además de las operaciones en telefonía móvil en Argentina, Telecom posee 2,7 millones de líneas de telefonía fija; 2,6 millones de líneas móviles en Paraguay; 4,1 millones de accesos fijos a internet; y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En tanto, TMA cuenta con 2,1 millones de líneas de telefonía fija; 1,6 millones de accesos fijos a internet; y casi 391.000 abonados a servicios de televisión.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez). EFE

nk/pd/seo