Reino Unido deja de compartir con EE.UU. inteligencia sobre embarcaciones en el Caribe

2 minutos

Nueva York, 11 nov (EFE).- El Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales, según informa este martes la CNN.

Los funcionarios británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron fuentes cercanas a CNN.

El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.

Durante años, el Reino Unido -que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia- ha ayudado a EE. UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio.

Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico.

Pero todo la relación cambió después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra las embarcaciones sospechosas de transportar drogas en septiembre, según el medio.

Fue entonces cuando el Reino Unido expresó su preocupación de que Estados Unidos pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.

La decisión del Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia. EFE

us/lar