Reino Unido pagará 3,3 millones de euros tras un incendio causado por sus tropas en Kenia

3 minutos

Nairobi, 22 ago (EFE).- El Gobierno de Reino Unido accedió a pagar 3,3 millones de euros como compensación a habitantes kenianos por un incendio provocado en 2021 por sus tropas durante un entrenamiento militar en la reserva silvestre de Lolldaiga, en el condado de Laikipia (norte), informaron este viernes fuentes oficiales.

“Nos complace que se haya alcanzado un acuerdo global con los representantes legales designados por los demandantes”, dijo un portavoz del Alto Comisionado Británico en Nairobi, la unidad de entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (Batuk, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

“El incendio de Lolldaiga fue sumamente lamentable, y el Reino Unido reconoce el tiempo que ha llevado resolver este asunto y la frustración que ha causado en las comunidades afectadas. El Reino Unido ha dedicado considerable tiempo, esfuerzo y recursos a resolver estas reclamaciones para las personas afectadas”, añadió el portavoz.

El acuerdo responde a una demanda colectiva presentada por 7.723 kenianos, que alegaron haber sufrido problemas de salud, daños materiales y ambientales, así como la pérdida de sus fuentes de trabajo debido al humo tóxico y al fuego.

El abogado que representa a las víctimas, Kelvin Kubai, declaró a EFE: “Dadas las circunstancias, este es el mejor resultado posible para mis clientes”.

“Si este caso continuara, con una conclusión lógica, estaríamos hablando de casi ocho años de litigio con un promedio de 1.000 casos al año”, agregó.

El incendio, que afectó unas 4.046 hectáreas de ‘Lolldaiga Conservancy’ una reserva de vida silvestre de 18.421 hectáreas en total, ocurrió por “accidente”, mientras tropas de Batuk realizaban ejercicios en la zona.

Debido a que el daño causado tuvo repercusiones directas e indirectas, algunos pobladores recibirán casi 2,5 millones de chelines kenianos (unos 16.500 euros) y otros apenas 427 euros.

Kubai indicó que están trabajando con uno de los principales bancos de Kenia para ofrecer educación financiera a la comunidad y realizar proyectos con parte de ese dinero.

“Algunos están pensando en invertir el dinero en comprar ovejas. Otros quieren invertir en bienes raíces, así cobran alquiler y pueden seguir cuidando a sus hijos, y algunos en un programa de reparaciones comunitaria”, relató el abogado.

“Cuando parte de este dinero llega a proyectos comunitarios, como tanques de agua, se contribuye enormemente a los futuros miembros de la comunidad, porque el medioambiente no es solo para los presentes, sino también para las generaciones futuras”, subrayó.

“Sentar precedente”

Kubai consideró que “(los británicos) han aprendido algo de este incendio”, en la actualidad Batuk recibe capacitaciones con bomberos para poder responder a este tipo de situaciones.

“El hecho de que ahora se compense a la gente demuestra que el Ejército Británico está dispuesto a escuchar a la comunidad. Es más bien sentar un precedente”, cerró el abogado.

El Gobierno del Reino Unido indicó que el incendio sucedió “accidentalmente” y que “ningún terreno local ni comunitario se vio afectado directamente”.

La consultora Howard Humphreys, a quien se le encargó el análisis de daños, advirtió que el área afectada por el fuego tardará hasta 2060 en recuperarse.

El Parlamento de Kenia mantiene bajo revisión su acuerdo con Batuk tras múltiples acusaciones de violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, asesinatos extrajudiciales y otros abusos cometidos durante sus entrenamientos en Kenia. EFE

