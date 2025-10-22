Relator ONU pide a la ASEAN que se oponga a los planes electorales de la Junta birmana

Ginebra, 22 oct (EFE).- El relator de la ONU para Birmania, Tom Andrews, pidió a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que rechacen firmemente los planes de la Junta Militar de celebrar a partir de diciembre unas elecciones «ilegítimas» y «diseñadas para afianzar el poder».

La Junta, en el poder desde el golpe de Estado de 2021, «quiere que la ASEAN legitime unas elecciones simuladas a pesar de que decenas de miles de presos políticos están tras las rejas, la libertad de expresión y de prensa está prohibida, y los ataques militares contra civiles continúan sin cesar», dijo Andrews.

En un comunicado en vísperas del inicio este domingo de la 47ª Cumbre de la ASEAN, el relator especial de Naciones Unidas recalcó este miércoles que la Junta persigue con estos comicios aliviar la presión internacional.

«Reconocer las fraudulentas elecciones sería retroceder en Birmania y defender lo indefendible», afirmó Andrews, quien pidió a los líderes de la ASEAN que se abstengan de enviar observadores para supervisar las votaciones o de cualquier otro gesto que pueda servir para legitimar los comicios.

«Las elecciones no pueden ser libres, justas ni creíbles cuando se celebran en medio de la violencia y represión militar, con líderes políticos detenidos y las libertades fundamentales aplastadas», reiteró.

Andrews afirmó que la cumbre que acoge Malasia es un momento decisivo para la credibilidad de la ASEAN, de cara a su postura hacia un pueblo birmano que «continúa mostrando un gran coraje en su lucha por la libertad y los derechos humanos». EFE

