Relatora de la ONU viaja a Cuba para analizar los efectos del embargo en la isla

1 minuto

Ginebra, 10 nov (EFE).- La relatora de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, visitará Cuba del 11 al 21 de noviembre para analizar los efectos actuales de sanciones como el embargo impuesto por EEUU a la isla desde hace seis décadas.

Douhan se reunirá con funcionarios del Gobierno, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad diplomática, así como con asociaciones, instituciones financieras, el sector empresarial, el ámbito académico y otros actores no gubernamentales, indicó un comunicado de Naciones Unidas.

La jurista bielorrusa «evaluará diversos sectores afectados por sanciones unilaterales» y «analizará buenas prácticas, así como iniciativas y políticas de mitigación y adaptación», destacó la nota oficial.

Douhan ofrecerá una conferencia de prensa en el último día de su visita para compartir sus observaciones preliminares, aunque presentará su informe final en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La relatora de Naciones Unidas ya ha criticado con anterioridad y ante ese mismo Consejo las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela o Irán. EFE

abc/pddp