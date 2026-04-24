Rematado cartel con el español Borja Jiménez en la Feria de Aguascalientes, México

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Aguascalientes (México), 24 abr (EFE).- El español Borja Jiménez y los mexicanos Juan Pablo Sánchez y Héctor Gutiérrez, quienes lidiarán reses bravas del hierro de Santa Fe del Campo, integran el sábado la tercera corrida de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes (México).

Uno de los más interesantes carteles de la Feria de San Marcos, considerada la más importante de América, acontecerá el 25 de abril en la Monumental de Aguascalientes, festejo que iniciará a las 18:00 hora local (00:00 GMT).

La terna la conforman tres de los matadores en mejor momento profesional de los dos continentes taurinos.

Destaca el español Borja Jiménez, convertido ya en figura internacional y recién llegado de la sevillana Feria de Abril. En el ciclo andaluz, Jiménez cosechó dos orejas y una vuelta al ruedo, sucedieron el 18 y 20 de abril pasado, respectivamente.

Si bien, se vio un Jiménez con momentos de gran hondura, especialmente con la mano izquierda, también se pudo comprobar el peso que ejerce sobre el español el compromiso de ser representante, corrida a corrida, de un toreo puro y arriesgado. Ese exceso de presión se plasmó sobre todo el 18 de abril, ante un gran toro de la divisa de Vitorino Martin, al que no fue capaz de imponerse.

En México, Borja Jiménez, cuenta con gran credo entre los aficionados, destacando en tardes como la acontecida en Tlaxcala el 9 de noviembre de 2025, donde cortó dos orejas.

Por su parte el mexicano Héctor Gutiérrez, en su país, ha triunfado en todos los cosos de relevancia.

En la Feria del Caballo de Texcoco, el 4 de abril, Gutiérrez, realizó dos importantes faenas que le valieron la puerta grande. El pasado 26 de enero cortó una oreja en la Nuevo Progreso de Guadalajara, la segunda plaza en importancia después de la hoy inactiva Plaza México de la capital.

En España, el joven espada toreó en la afamada Copa Chenel, dando una vuelta al ruedo, el pasado 28 de marzo.

Mientras que Juan Pablo Sánchez, número uno del escalafón mexicano en 2025, con 33 corridas, 35 orejas, 1 rabo y 2 indultos, cuenta con tres fechas en la Feria de San Marcos 2026, quizás por ser el torero de casa. Lo cierto es que Sánchez se ha vuelto un valor seguro para empresarios y público.

Los toros de Santa Fe del Campo pacen en el estado de Zacatecas, centro-norte de México. La casa ganadera fue fundada en 1952 y suele destacar por presencia y genio. Sin duda podría ser este hierro el aliciente final para un cartel de mucha expectación entre la afición más exigente. EFE

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