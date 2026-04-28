Remesas en carteras de criptomonedas a El Salvador crecen un 49,7 % hasta marzo de 2026

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San Salvador, 28 abr (EFE).- El acumulado de remesas recibidas mediante carteras de criptomonedas en El Salvador durante el primer trimestre del 2026 creció un 49,7 %, en comparación con el mismo lapso del año anterior, con 17,38 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) obtenidos este martes.

Las cifras de la entidad financiera muestran que el monto de remesas recibidas en los primeros tres meses de 2026 es superior en 5,77 millones de dólares a lo registrado el primer trimestre de 2025, cuando llegaron a 11,61 millones.

Estos ingresos representaron únicamente el 0,71 % del total de 2.435,59 millones de dólares registrados en remesas generales entre enero y marzo de este año, mientras que en el mismo lapso de 2025 representó el 0,51 % de los 2.269,69 millones recibidos en los mismos meses de ese año.

En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, llegando a 57,67 millones de dólares, 27,83 millones de dólares menos a los 85,5 millones registrados en 2024.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación. EFE

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