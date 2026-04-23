Renault reporta aumento de la facturación en el 1T gracias al éxito de los modelos eléctricos

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El grupo automotor francés Renault anunció el jueves que registró un aumento de la facturación del 7,3% en el primer trimestre de este año, impulsado especialmente por el éxito de sus modelos eléctricos y la integración contable de una filial en India.

Sin embargo, Renault anunció que tomará medidas de ahorro de costos ante la subida vertiginosa de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

No obstante, el director financiero de la firma, Duncan Minto, dijo en una reunión con periodistas que por el momento no veía «ningún impacto en la demanda».

Los autos de la marca del grupo Dacia, producidos principalmente en Marruecos, sufrieron una fuerte desaceleración en sus entregas en enero y febrero debido a tormentas que bloquearon el tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar.

Este escenario provocó una caída del 16,3% en las ventas de Dacia durante el trimestre, aunque Renault afirma que repuntó en marzo.

La facturación del grupo ascendió a 12.500 millones de euros (unos 14.600 millones de dólares), muy por encima de las expectativas de los analistas.

Según la empresa, la facturación total avanzó porque Renault vende más vehículos eléctricos, cuyos precios de venta son más elevados que los de los modelos de combustión interna.

Las ventas mundiales de vehículos 100% eléctricos del grupo aumentaron un 20,9% en un año hasta alcanzar el 17% de las ventas totales.

En Europa, la dinámica es similar, con un alza del 12% en las ventas de los vehículos eléctricos (incluidos los híbridos), que representan ya más de la mitad (52,3%) de las matriculaciones.

Además, Renault se benefició de un sólido desempeño de las ventas a sus socios, impulsadas por la producción, en sus propias fábricas, del nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, que ha tenido un «muy buen arranque», según Minto.

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