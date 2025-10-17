Renuncia el ministro de Energía de Chile por un error en cálculo de las tarifas eléctricas

El ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, renunció el jueves luego de que se revelara un error en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica que generó un alza en las cuentas de la luz, informó la Presidencia.

Un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el martes que se duplicó el efecto de la inflación en el cálculo que se hizo de las cuentas de la luz de los usuarios.

La operación ocasionó un cobro adicional preliminar de unos 100 millones de dólares.

El escándalo estalló a un mes de las elecciones presidenciales para elegir a quien reemplace en el cargo al izquierdista Gabriel Boric.

Parlamentarios de tres partidos de la oposición de derecha habían anunciado un juicio político en contra de Pardow.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, había pedido la salida del ministro.

El actual titular de Economía, Álvaro García, asumirá también la cartera de Energía, dijo la Presidencia en el mensaje en que comunicó la renuncia de Pardow.

Durante la pandemia las tarifas eléctricas de Chile fueron congeladas, pero volvieron a reajustarse a partir de julio de 2024, lo que golpeó el bolsillo de los chilenos y repercutió en el índice de precios al consumidor del segundo semestre de ese año.

Antes de presentar su renuncia, Pardow aseguro que en enero próximo se aplicará una baja en las cuentas de la energía eléctrica para compensar los cobros excesivos.

