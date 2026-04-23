Renuncian el canciller y el ministro de Defensa de Perú tras un desacuerdo en la compra de cazas F-16 a EEUU

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Perú se enfrenta a una nueva crisis política tras la dimisión este miércoles de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, en medio de un desacuerdo con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.

A pesar del deseo declarado del presidente de suspender esta adquisición, el Ministerio de Economía anunció en la noche que había transferido 462 millones de dólares como parte del primer pago del contrato con la empresa Lockheed Martin, fabricante de los aviones estadounidenses.

Esta nueva crisis se produce en el contexto de unas elecciones presidenciales caóticas, cuya segunda vuelta está programada para junio.

Mientras ambos ministros aseguran que el contrato se firmó, el presidente anunció el martes que se pospuso la compra para dejar la responsabilidad a su sucesor, que será elegido en un balotaje en junio.

«El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación», declaró el canciller Hugo de Zela a la radio RPP, donde anunció su renuncia.

El jefe de la diplomacia dijo que los «contratos se firmaron el lunes» y que un primer pago debía cumplirse el miércoles.

– «Son 12 aviones ahora» –

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo Navarro, aseguró que Perú se interesó en adquirir dos escuadrones de 12 aviones caza F-16.

«Son 12 aviones ahora, después van a venir otros 12 aviones», agregó el diplomático de origen cubano en declaraciones a radio Exitosa. El primer grupo llegará a partir de 2029.

La embajada de Estados Unidos en Lima señaló en un comunicado que «una firma técnica tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano».

«Cumplir los compromisos del Estado no es una opción, sino una obligación» y renunciar a ellos habría expuesto al país a costes y a un deterioro de su credibilidad internacional, indicó el ministerio de Economía a través de un comunicado en la red X donde informó sobre el pago.

En octubre de 2024, Perú anunció que renovaría -luego de casi tres décadas- su flota de defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación por un monto de 3.500 millones de dólares

Entre las propuestas que recibió el ministerio de Defensa figuraban los modelos Rafale (Francia), Gripen (Suecia) y F-16 Block 70 (EEUU).

En febrero pasado, un comité evaluador estatal optó por la propuesta de los F-16, aduciendo criterios técnicos y geopolíticos.

Perú posee una flota de 12 aviones Mirage 2000, según publicaciones especializadas.

La flota aérea de combate de Perú incluye además aviones rusos MiG-29 y Sukhoi-27, adquiridos en 1997. La mayoría de ellos están inoperativos o en reserva.

– «No buscamos una confrontación con EEUU» –

Balcázar reaccionó a la sorpresiva dimisión de dos de sus más valiosos colaboradores en un mensaje transmitido por la televisora estatal desde la sede del Ejecutivo.

Explicó que su posición buscaba llamar la atención sobre el destino de los recursos públicos para que «se usen adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país».

«En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos», agregó el octogenario mandatario interino.

El jefe del Congreso, Fernando Rospigliosi, lo instó a cumplir los contratos porque de lo contrario «estamos ante un problema político, legal y geopolítico».

El parlamentario ultraconservador Jorge Montoya sugirió destituir a Balcázar. «De repente es necesario vacarlo», dijo a la radio RPP.

La semana pasada el embajador estadounidense en Perú, advirtió en un mensaje en X que «si socavan los intereses estadounidenses (…) utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región».

ljc/cjc